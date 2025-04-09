Другий транш доходів від знерухомлених російських активів на 2,1 млрд євро надійде в Україну, орієнтовно, наприкінці квітня

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Європейський Союз (ЄС), як очікується, наприкінці квітня перерахує Україні другий транш коштів на суму 2,1 млрд євро, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Європейський Союз подав запит на отримання надприбутків обсягом 2,1 млрд євро, згенерованих замороженими активами центробанку росії. Це буде другий транш такого типу після першого перерахування, здійсненого в липні 2024 року", - написав він у телеграмі у середу.

Шмигаль зазначив, що згідно з рішенням Ради ЄС, ці кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності України та її відновлення. "Очікується, що фінансування надійде орієнтовно наприкінці квітня та буде розподілено наступним чином: 900 млн євро — на закупівлю оборонної продукції у визначених держав-членів ЄС; 1 млрд євро — на закупівлю продукції українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить суттєво посилити виробничі потужності вітчизняної оборонної індустрії; 200 млн євро — через Ukraine Facility для потреб відновлення країни", - написав Шмигаль..

"Це — ще одне підтвердження незмінної солідарності Європейського Союзу з Україною: фінансової, політичної та оборонної", - додав український прем'єр.

Джерело: t.me/Denys_Smyhal/9904