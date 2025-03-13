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09:56 13.03.2025

Сили оборони відчувають дефіцит ATACMS на тлі затримок поставок зброї із США – ЗМІ

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Сили оборони відчувають дефіцит ATACMS на тлі затримок поставок зброї із США – ЗМІ

Офіційні особи визнали, що Київ більше не має жодної ракети дальньої дії з армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), повідомляє агентство Associated Press.

По інформації агентства, за словами американського чиновника та українського депутата в комітеті з питань оборони, на умовах анонімності, в Україні закінчилися ATACMS.

Також американський урядовець заявив, що загалом США надали менше 40 таких ракет і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня. Вище оборонне керівництво США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS, і що США і союзники по НАТО вважають інші види озброєння "більш цінними".

Раніше повідомлялось, що потік зброї та обмін розвідданими між США і Україною повністю відновлено після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня. До України знову відправляються артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для ракетних систем HIMARS у межах пакетів допомоги, схвалених адміністрацією Джозефа Байдена.

Теги: #atacms #дефіцит

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