Економіка

19:04 01.08.2022

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

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Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Збереження Національним банком України (НБУ) облікової ставки на рівні 25% на засіданні комітету з монетарної політики (КМП), що відбулося 20 липня, підтримали 10 із 10 його членів, йдеться в повідомленні НБУ на його сайті в понеділок.

"Члени КМП одностайно висловилася за збереження облікової ставки на рівні 25%. Учасники дискусії погодилися, що рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 25% наразі є фактично безальтернативним", - наголошується в релізі.

Згідно з ним, з одного боку, поточний рівень ставки відповідає високим ризикам погіршення очікувань, розгортання інфляційної спіралі, втрати фінансової стабільності та довіри до НБУ, а ставка за депозитними сертифікатами НБУ перебуває на рівні, що дає змогу абсорбувати структурний профіцит ліквідності, забезпечувати перенесення ефектів від підвищення облікової ставки на відсоткові ставки банків та, відповідно, стримувати девальваційний та інфляційний тиск.

З іншого боку, зберігається високий потенціал для додаткового дезінфляційного ефекту від попереднього підвищення ставки з 10 до 25% через посилення монетарної трансмісії та підвищення ринкових ставок і за рахунок співпраці з Міністерством фінансів, і запровадженням додаткових заходів із боку НБУ.

Зазначається, що подальше перенесення ефекту від червневого підвищення облікової ставки позначиться на зростанні ринкових ставок і надалі сприятиме збільшенню привабливості гривневих активів, що дасть змогу українцям захистити свої гривневі доходи та заощадження від інфляції, а також знизить попит на валютному ринку.

Як зазначив один із учасників дискусії, політика НБУ залишається гнучкою. Якщо в поточних умовах ефективність ключової ставки як основного інструменту обмежена, слід адаптуватися до реалій і застосовувати весь наявний інструментарій, зокрема курсову політику, для досягнення пріоритетної мети НБУ щодо забезпечення цінової стабільності.

Через це члени КМП одностайно висловилися за коригування офіційного курсу гривні та підвищення його до 36,5686 грн/$ з огляду на суттєві структурні зміни економіки України, її поступове пристосування до війни, а також кардинальну зміну ситуації на зовнішніх фінансових ринках.

Усі члени КМП вважають, що НБУ ще довго проводитиме жорстку монетарну політику для утримання під контролем інфляційних очікувань і, відповідно, стримування девальваційного та інфляційного тиску.

Одразу декілька членів КМП зазначили, що НБУ ще ніколи не публікував прогноз із таким високим рівнем невизначеності, тому регулятор має бути готовий адаптуватися до динамічної зміни економічних реалій.

Зазначається, що найзначнішими ризиками нині є триваліший термін війни та зволікання з вжиттям заходів щодо зменшення обсягів емісійного фінансування дефіциту бюджету з відповідними негативними наслідками для інфляції та економічного зростання.

Теги: #нбу #ставка

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