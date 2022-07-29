Економіка

17:31 29.07.2022

Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

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Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

Зростання економіки України у разі воєнних дій у 2023 році становитиме 2% за інфляції 19,4%, проте через продовження блокування портів та чистого відтоку капіталу міжнародні резерви скоротяться до $9,8 млрд, або 1,5 місяців імпорту, такий альтернативний сценарій макропрогнозу в інфляційному огляді оприлюднено на сайті Національного банку України.

"За основними макроекономічними параметрами альтернативний сценарій не суттєво відрізняється від базового...Водночас ризики макрофінансової дестабілізації в цьому сценарії суттєво зростають, що робить ще більш критичними жорсткі економічні заходи з боку влади та міжнародну підтримку у значних обсягах", – зазначає НБУ.

У базовому сценарії Нацбанк прогнозує наступного року зростання ВВП на 5,5% за інфляції 20,7% і зростання резервів з $20,8 млрд до $21,2 млрд.

Близькість основних макропоказників центробанк пояснює, перш за все, тим, що альтернативний сценарій передбачає такі самі обсяги зовнішньої допомоги, наявність програми з МВФ, суттєвіше використання накопичених буферів у вигляді міжнародних резервів та адекватну реакцію заходів економічної політики.

Водночас, зазначається в документі, окрім прямих соціально-економічних втрат, більш тривалий період воєнних дій суттєво погіршить споживчі настрої населення, негативно позначиться на намірах громадян, що поїхали, повернутися з-за кордону, що стримуватиме споживчу активність наступного року. Інвестиційна діяльність у цей період також буде пригнічена і полягатиме насамперед у відновленні найбільш критичної інфраструктури як для суспільних потреб, так і для діяльності приватного бізнесу.

"Фіскальна політика залишиться вимушено м'якою. Посилиться потреба у подальшій монетизації дефіциту бюджету. Ресурси бюджету скеровуватимуться, перш за все, на потреби оборони та підтримку населення під час війни…Це призведе до значного нарощування державного боргу та вимагатиме жорсткішої фіскальної політики у майбутньому", – прогнозує НБУ.

Нацбанк зазначає, що для компенсації проінфляційних факторів, пов'язаних із продовженням війни, монетарна політика НБУ у цьому сценарії буде жорсткішою, ніж у базовому.

"Стримування тиску на міжнародні резерви вимагатиме суттєвішого зростання облікової ставки, ніж у базовому сценарії. Однак основним інструментом монетарної політики у 2023 році залишатимуться валютні інтервенції", – зазначено в інфляційному звіті.

Згідно з ним, гривня у цьому сценарії сильніше девальвує, проте прогнозований рівень девальвації відсутній в обох сценаріях.

Теги: #нбу #прогноз #економіка #війна

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