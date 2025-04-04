Обмеження переказів фізосіб збереглися й після припинення обмежень НБУ завдяки міжбанківському меморандуму

Обмеження на перекази між фізичними особами у розмірі 150 тис. грн на місяць або 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику продовжують діяти і після 1 квітня, коли припинили дію регуляторні обмеження Національного банку, завдяки меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, підписаному переважною більшістю учасників ринку, підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" підписанти меморандуму.

"НБУ не скасовував обмеження, він їх не продовжив. Меморандум є чинним. і всі його положення працюють", – пояснив Ощадбанк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку в НАБУ зазначили, що станом на 1 квітня 2025 року до меморандуму приєдналося 52 банки та дві фінансові компанії (NovaPay та RozetkaPay) із 60 банків, які працюють на ринку, а текст документу не змінювався після підписання.

У Райффайзен Банку додали, що скасування лімітів не стало несподіванкою для ринку. За словами представників банку, правила меморандуму вже довели свою ефективність у боротьбі з незаконними схемами, зокрема дроп-активністю.

У ПриватБанку також підтверджують незмінність лімітів на перекази в межах ризик-орієнтованого підходу. В банку пояснили, що хоча НБУ, зі свого боку, скасував універсальне обмеження в 150 тис. грн, натомість надавачі послуг мають самостійно контролювати операції клієнтів відповідно до критеріїв, визначених меморандумом.

Як повідомлялося, з 1 квітня 2025р в Україні завершилася дія постанови НБУ №102 від серпня 2024 року, яка діяла з 1 жовтня 2024 р., про ліміт на р2р-перекази в 150 тис. грн на місяць.

У грудні 2024 року українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, згідно із яким з 1 лютого взяли більш жорсткі обмеження: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн з 1 червня. Окрім того, в цих лімітах враховується не тільки р2р-перекази, але й перекази за реквізитами IBAN.