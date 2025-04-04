"ГарПок" працює над дорожньою картою погашення понад 22 млрд грн боргів перед ВДЕ

ДП "Гарантований покупець" напрацьовує дорожню карту погашення накопичених боргів перед виробниками е/е за "зеленим" тарифом і розраховує на стовідсоткові виплати у 2025 році, повідомила заступниця директора підприємства Катерина Данилкова.

"Ми напрацьовуємо варіанти вирішення проблеми старих боргів. Цей процес непростий. Легко бачити цифру боргів, відчувати їхні наслідки, але складно напрацювати шляхи, які б давали змогу їх врегулювати. Сума колосальна і тривалий період. Нам треба певний час для напрацювання пропозицій. Щойно ми їх матимемо - інформуємо асоціацію", – сказала Данилкова під час спільного засідання в ZOOM Асоціації сонячної енергетики та "ГарПока" щодо боргів перед ВДЕ-генерацією, на якому був присутній кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".

Вона зазначила, що рівень розрахунків за 2019-2021 роки складає 100%, за 2022 рік, який є найбільш проблемним, – 63%, за 2023 – 99%, за 2024 рік – 86%, за перші місяці 2025 року – 93%. При цьому топменеджер "ГарПока" продемонструвала презентацію, де йшлося про те, що з березня 2024 року по березень 2025-го борги перед ВДЕ завдяки низці заходів, зокрема запозиченням НЕК "Укренерго", скоротилися з 30,8 млрд грн, до 22,3 млрд грн. Їхній пік припав на вересень 2024 року, коли вони сягнули 35,8 млрд грн.

Данилкова зазначила, що тариф "Укренерго" на передачу, з якого йдуть компенсації за "зеленим" тарифом, дає всі підстави розраховувати на стовідсоткові виплати у 2025 році, й тоді залишиться проблема тільки накопичених боргів, але головне – щоб всі контрагенти НЕК теж виконували свої обов’язки в повному обсязі.

"Тариф дає підстави сподіватися на стовідсоткові розрахунки у 2025 році. Втім, збалансованість тарифу хоч і важлива, але цього недостатньо для повної оплати. Важливо, щоб НЕК забезпечував 100% збір коштів за тариф, бо, за моєю інформацією, жодного року цього не відбувалося, бо не всі сплачують тариф на передачу", – пояснила заступниця директора "ГарПока".

Зі свого боку голова новоствореного комітету з питань роботи ринків електроенергії АСЕУ Володимир Євдокімов під час засідання зазначив, що основне завдання комітету - підтримка комерційних та приватних СЕС щодо роботи на ринках і розробка дієвих спільних рішень із вдосконалення нормативної бази, які регулюють роботу СЕС. За його словами, це було перше засідання комітету з нагальних питань, але він планує проводити такі засідання щоквартально, а також відстежувати ситуацію на ринку.

"Приєднуйтеся до комітету, беріть активну участь у подальших засіданнях, щоб разом вирішувати нагальні питання", – закликав він учасників засідання.

Євдокімов зазначив, що зараз АСЕУ є представником найбільшої спільноти сонячної енергетики, налічує 90 компаній та 400 власників домашніх СЕС.