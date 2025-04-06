Інтерфакс-Україна

Події

05:37 06.04.2025

Буданов: людина, яка не готова захищати Україну в умовах війни, не має права називати себе громадянином

1 хв читати

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що людина, яка не готова захищати Україну в умовах війни, не має права називати себе громадянином держави.

У відповідь на запитання ведучої Анни Максимчук про те, як мотивувати тих українців, які досі не усвідомили важливості власного внеску в захист країни, Буданов підкреслив, що час для "пробудження" вже минув.

"Уже пізно прокидатися, все, час на це вичерпаний. Якщо людина не прокинулась за 11 років, то, мабуть, це не її. І тоді виникає контрпитання: як може бути громадянином України той, хто не хоче її захищати? Чи є він взагалі громадянином після цього"? – зазначив очільник розвідки.

Буданов додав, що не боїться дати пряму відповідь на це питання.

"Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так, як би це жорстко не звучало", – сказав він.

За словами Буданова, участь у захисті країни не обмежується лише службою на фронті. "Хтось зі зброєю в руках боронить державу, хтось у тилу забезпечує перемогу – але кожен має робити свій внесок", – наголосив він.

Утім, якщо людина уникає будь-якої участі, перекладаючи відповідальність на інших, вона, на переконання керівника ГУР, втрачає право вважатися частиною громадянського суспільства.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5tdxhOtuDxc

Теги: #війна #громадянство #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:36 06.04.2025
Українці мають бути готові дізнатися правду про війну, але з часом - Буданов

Українці мають бути готові дізнатися правду про війну, але з часом - Буданов

06:35 05.04.2025
У Чорному морі один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

У Чорному морі один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

17:46 04.04.2025
Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

17:27 04.04.2025
США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

15:29 04.04.2025
Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

06:58 04.04.2025
Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

06:35 04.04.2025
РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

06:12 04.04.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:24 03.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

23:18 03.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

У неділю оголошено всеукраїнський День жалоби через ракетну атаку на Кривий Ріг - Кулеба

Міноборони запроваджує нові посади

Зеленський: в підтримку Кривого рогу об'єдналися всі українські міста й села, проявляючи солідарність

Зеленський про удар по Кривому Рогу: замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою – неправильно і небезпечно

ОСТАННЄ

У трьох районах Києва зафіксовано пожежі через ракетну атаку та є постраждалі – Кличко

У Дрогобичі через затримання водія зупинився рух автобусів, в ТЦК відповіли

У європейських містах пройшли протести через політику Трампа

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

Внаслідок обстрілу Миколаєва двоє людей дістали поранення

У неділю оголошено всеукраїнський День жалоби через ракетну атаку на Кривий Ріг - Кулеба

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 300 окупантів – Генштаб ЗСУ

У двох житлових будинках в Миколаєві пожежі внаслідок атаки "шахедів" - Кім

Сирський: візити представників держав-лідерів "Коаліції охочих" свідчать про непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля безпеки

Міноборони запроваджує нові посади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА