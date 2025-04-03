НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Руслан Магомедов задоволений першими результатами трансформації регулятора, у тому числі зростанням інституційної спроможності та формуванням кістяка команди нової генерації.

"Інституційна спроможність Комісії після трансформації зросла. Всіх, кого було потрібно, ми замінили. Прийшли нові люди, деякі з великою експертизою, які багато років працювали і на фондовому, і на товарному ринках… Вважаю, що у нас сформувався кістяк команди нової генерації, яка стане рушієм успіху", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Магомедов впевнений, що цей кістяк буде укріплюватися, бо Комісія стає конкурентоспроможним роботодавцем: до трансформації посадовий оклад головного спеціаліста був 9 тис. грн, тоді як зараз цей оклад складає приблизно 37 тис грн.

Голова зазначив, що раніше було проблемою не тільки утримати, але й найняти нових людей, бо за системою нарахувань у держслужбі значна частина виплат відбувається через надбавки, на які не можуть претендувати фахівці, якщо вона не мають вислуги років на держслужбі, стажу та рангу.

"Ось цей механізм ми і змінили. Тому тепер двері Комісії відкриті для молодих, талановитих та прогресивних людей", – підкреслив Магомедов.

В той же час він зауважив, що бюджет Комісії залишився таким, як і був, а отже існують обмеження і про "карколомні" зарплати мова все одно не йде.

Голова НКЦПФР уточнив, що гранична штатна чисельність не змінилася – 575 людей, а фактична чисельність станом на зараз 275. "Нині ми перебуваємо в процесі добору персоналу, де виступаємо за якісний, а не кількісний показник", – додав він.

Коментуючи обвинувачення в ЗМІ у начебто порушенні порядку закордонних відряджень працівниками Комісії, Магомедов повідомив, що всі відповіді на запити, що надійшли офіційно, були надані і відповідальні підрозділи Комісії будуть більш ретельно перевіряти кожне відрядження, хоча у висвітлених випадках грошей з бюджету не було використано.

"З іншого боку, нас звинуватили у відверто неправдивих речах, – що ми дали дозвіл на вивід коштів за кордон. В Комісії немає таких повноважень, це виключно компетенція Національного банку", – також зазначив голова.

Щодо особисто себе він повідомив, що був відсутній в Україні три дні, з яких два дні пішли на дорогу, а один день на конференцію та зустрічі у Кракові. "Чому відрядження називають фейковим, незрозуміло", – підкреслив Магомедов.