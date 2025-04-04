Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

Застосування 10% мита Сполученими Штатами Америки може бути болісним для виробників металургійної продукції, деякі українські виробники навіть можуть вийти з американських ринків, повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

"За адміністрації Байдена було скасоване 25% мито на експорт металу з України (водночас залишилось антидемпінгове мито). Це робило американський ринок привабливим для українських великих виробників. Адміністрація Трампа вже повернула попереднє 25% мито на металопродукцію. Разом з чинним антидемпінговим митом і у випадку застосування ще +10% нового мита це може бути болісним для виробників металургійної продукції", - пояснила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця директорки ЄБА Світлана Михайловська.

Вона зазначила, що деякі металургійні компанії можуть навіть вийти через це з американського ринку, а переорієнтація на інші ринки теж може бути проблемною – адже на них може збільшитися кількість учасників і зрости конкуренція через нові американські мита.

В ЄБА наголосили, що якщо до цих заходів США ще додадуться певні рішення ЄС, зокрема якщо не будуть продовжені привілейовані умови для українських виробників - це може вдарити доволі відчутно по українських виробниках металопродукції.

"Тож бізнес-спільнота Європейської Бізнес Асоціації сподівається, що і в перемовинах з європейськими партнерами, так і в перемовинах з американськими вдасться досягти певного консенсусу по цих заходах, щоб мінімізувати негативний вплив на українських виробників", - підсумувала Михайловська.

Як повідомляється на сайті Білого дому, президент США Дональд Трамп вирішив використати свої повноваження відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) та запровадити 10% митний тариф для всіх країн, що набудуть чинності 5 квітня 2025 року о 12:01.

В оприлюднених таблицях, де для України встановлено мито 10%, відсутня Росія, але причини такої відсутності не пояснюються.

Раніше повідомлялося, що деякі товари не підпадають під дію 10%-го мита. До них, з одного боку, належать енергоносії та певні інші корисні копалини, недоступні в США, мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники та вироби з деревини, а з іншого - сталеві/алюмінієві вироби та автомобілі/автозапчастини, на які вже поширюються інші митні тарифи.