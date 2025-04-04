ДОТ за час існування зекономив 15% на закупівлях ПММ

Державний оператор тилу (ДОТ) за час свого існування досяг економії у 15,07% при закупівлі пально-мастильних матеріалів (ПММ), повідомила начальниця відділу управління проєктами закупівель ДОТ Марина Єремєєва.

"Ця економія не означає, що ми купували щось неякісне", - зазначила вона на пресконференції в п’ятницю.

За час роботи доведено до потреби 49,7 млрд грн., з них законтрактовано 43,6 млрд грн.

Єремєєва зазначила, що абсолютна більшість лотів (93,3%) було придбано через відкриту систему "Prozzoro", де всі можуть побачити цю процедуру. "Ті закупівлі, які були здійснені без електронної системи закупівлі пов’язані з тим, що нам потрібно було швидко забезпечувати Збройні сили", - зазначила вона.

За інформацією аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, закупівлі ПММ для ЗСУ у 2024 році стали прозорішими та ефективнішими. Для ефективної оцінки роботи постачальників і самого ДОТ, запроваджено методологію SLA (Service-level agreement). За словами Єремєєвої, середній SLA постачальників ПММ складає 94%. Окрім того, контакт можна розірвати до моменту спливання терміну постачання. За цей час ДОТ встигне знайти іншого постачальника.

У 2025 році ДОТ планує зайти глибше в розуміння свого кінцевого бенефіціара, тобто, військової частини і військовослужбовця.

"Це важливо, тому що ми завжди в фокусі тримаємо, що бенефіціаром нашої роботи є військовослужбовець, який завжди має бути максимально комфортно вдягнений, нагодований і мати паливо", - зазначила Єремєєва.