Інтерфакс-Україна

Економіка

17:22 04.04.2025

ДОТ за час існування зекономив 15% на закупівлях ПММ

2 хв читати

Державний оператор тилу (ДОТ) за час свого існування досяг економії у 15,07% при закупівлі пально-мастильних матеріалів (ПММ), повідомила начальниця відділу управління проєктами закупівель ДОТ Марина Єремєєва.

"Ця економія не означає, що ми купували щось неякісне", - зазначила вона на пресконференції в п’ятницю.

За час роботи доведено до потреби 49,7 млрд грн., з них законтрактовано 43,6 млрд грн.

Єремєєва зазначила, що абсолютна більшість лотів (93,3%) було придбано через відкриту систему "Prozzoro", де всі можуть побачити цю процедуру. "Ті закупівлі, які були здійснені без електронної системи закупівлі пов’язані з тим, що нам потрібно було швидко забезпечувати Збройні сили", - зазначила вона.

За інформацією аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, закупівлі ПММ для ЗСУ у 2024 році стали прозорішими та ефективнішими. Для ефективної оцінки роботи постачальників і самого ДОТ, запроваджено методологію SLA (Service-level agreement). За словами Єремєєвої, середній SLA постачальників ПММ складає 94%. Окрім того, контакт можна розірвати до моменту спливання терміну постачання. За цей час ДОТ встигне знайти іншого постачальника.

У 2025 році ДОТ планує зайти глибше в розуміння свого кінцевого бенефіціара, тобто, військової частини і військовослужбовця.

"Це важливо, тому що ми завжди в фокусі тримаємо, що бенефіціаром нашої роботи є військовослужбовець, який завжди має бути максимально комфортно вдягнений, нагодований і мати паливо", - зазначила Єремєєва.

Теги: #пмм #дот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 04.04.2025
ДОТ планує закупівлю бензинів на пік зниження цін на нафту

ДОТ планує закупівлю бензинів на пік зниження цін на нафту

20:26 03.04.2025
"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

12:08 02.04.2025
Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

16:46 17.03.2025
ДОТ планує впровадити механізм реімбурсації в речовому забезпеченні військових цього року

ДОТ планує впровадити механізм реімбурсації в речовому забезпеченні військових цього року

11:32 06.03.2025
Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

16:06 14.02.2025
Міноборони: 1600 потенційних постачальників ЗСУ пройшли перевірку на відповідність вимогам

Міноборони: 1600 потенційних постачальників ЗСУ пройшли перевірку на відповідність вимогам

03:37 14.02.2025
Директор ДОТ: провели зустрічі з партнерами та обговорили розвиток "данської моделі" по забезпеченню України необхідним озброєнням

Директор ДОТ: провели зустрічі з партнерами та обговорили розвиток "данської моделі" по забезпеченню України необхідним озброєнням

10:54 07.02.2025
ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

11:58 29.01.2025
ДОТ уклав контракт з логістичним оператором на постачання продуктів для ЗСУ

ДОТ уклав контракт з логістичним оператором на постачання продуктів для ЗСУ

10:03 12.10.2024
Українські захисники уразили склад ПММ російських окупантів - Генштаб

Українські захисники уразили склад ПММ російських окупантів - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

ЄБРР, IFC та ЧБТР надали "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт на Волині

Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

ОСТАННЄ

"ГарПок" працює над дорожньою картою погашення понад 22 млрд грн боргів перед ВДЕ

Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня

Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

УЗ відновила після кібератаки частину функцій в особистому кабінеті на "E-Портал УЗ-Карго"

АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

Ощадбанк продовжив термін дії карток до 31 грудня 2025 року

Києво-Могилянська академія встановила СЕС 100 кВт для забезпечення енергонезалежності

Аграрний експорт становить понад 50% усього експорту України - Шмигаль

Україна в 2024/2025 МР експортувала понад 33 млн тонн зерна

Кабмін дозволив "Укргідроенерго" залучити $70 млн кредиту МБРР на встановлення гібридних систем виробництва е/е

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА