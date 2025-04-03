ЄБРР, IFC та ЧБТР надали "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт на Волині

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) оголосили про надання групі "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт у Волинській області.

Згідно з релізом ЄБРР у четвер, фінансування надається за підтримки Європейського Союзу (ЄС), Сполученого Королівства та Фонду чистих технологій (CTF) Фондів кліматичних інвестицій (CIF).

Зазначається, що про цю угоду було оголошено сьогодні у Києві.

"До пакету фінансування входять кредити по EUR60 млн від ЄБРР і IFC та EUR37 млн від ЧБТР. Загальна вартість проєкту оцінюється у EUR225 млн (без урахування ПДВ), при цьому решта фінансування буде забезпечена внеском групи "Галнафтогаз", яка реалізує цей проєкт та широко відома в Україні під брендом "OKKO", – йдеться у релізі.

Кредити надаються зареєстрованим в Україні проєктним компаніям ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" і ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3".

Очікується, що ці ВЕС загальною потужністю 147 МВт щорічно вироблятимуть не менше 380 ГВтг відновлюваної безвуглецевої е/е й забезпечить скорочення викидів СО2 приблизно на 245 тис. тонн на рік.

В ЄБРР акцентували, що новий проєкт є одним з перших приватних проєктів будівництва генеруючих потужностей в українській енергетиці з початку російського вторгнення у 2022 році.

Проєкт ВЕС, зокрема, охоплює складову технічної співпраці, яку реалізує ЄБРР за кошти Фонду технічного співробітництва TaiwanBusiness-ЄБРР для посилення спроможності клієнта виявляти кіберзагрози.

"Ми вдячні нашим партнерам за довгострокове і стале співробітництво, яке є особливо цінним під час війни як для бізнесу, так і для країни в цілому. Цей проєкт відповідає одразу на декілька викликів. Найперше, він посилює енергетичну безпеку та незалежність країни. По-друге, він сприятиме переходу до виробництва е/е з нульовими викидами", – прокоментував головний виконавчий директор "OKKO" Василь Даниляк.

За словами віце-президента ЄБРР з банківської діяльності Маттео Патроне, ця інвестиція надзвичайно важлива для вирішення проблеми серйозного дефіциту енергії, утвореного внаслідок знищення значної частини українських генеруючих потужностей під час війни, а також для підтримки досягнення Україною її цілей у сфері декарбонізації та посилення ролі приватного сектору в подальшому розвитку відновлюваної енергетики в країні.

Президент ЧБТР Серхат Кьоксал зазначив, що підтримка проєктів, які посилюють енергетичну незалежність України та прискорюють її перехід на відновлювану енергію, є пріоритетом для банку.

В релізі уточнюється, що фінансування ЄБРР супроводжуватиметься фінансовими гарантіями ЄС у рамках його програми гарантій Hi-Bar Ukraine Investment Framework, яка є частиною детального Плану ЄС для України і призначається для підтримки нових та існуючих технологій пом’якшення кліматичних впливів, зокрема в енергетиці.

Кредити IFC та ЧБТР супроводжуються гарантіями від ЄС в рамках Ukraine Investment Framework і програми IFC Better Futures Program: RE-Ukraine. Грантове фінансування у розмірі 3,8 млн фунтів стерлінгів (EUR4,5 млн) також надало Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) як гарантію першого збитку, щоб забезпечити мобілізацію кредитів IFC та ЧБТР. Пакет фінансування IFC також передбачає боргове фінансування на суму EUR10 млн від CFT і став можливим завдяки передінвестиційній підготовчій роботі IFC, яка виконувалася за підтримки Федерального міністерства фінансів Австрії та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань і допомогла оптимізувати структуру проєкту для його реалізації у надзвичайно волатильному ринковому середовищі.

Зазначається, що "ОККО" є клієнтом ЄБРР та IFC з 2005 року, зокрема ЄБРР допоміг групі перетворити її мережу АЗС в одну з найбільших у країні. Партнерство між ЧБТР і групою "ОККО" триває вже понад 20 років.

ЄБРР з 2022 року виділив майже EUR6,5 млрд для реального сектору української економіки.

Як повідомлялося, АМКУ в лютому 2024 року дозволив GNG Retail Limited (Кіпр) придбати понад 50% у статутних капіталах ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" і ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3". Згідно з даними відкритих реєстрів, GNG Retail Limited належить 89,5% у двох ТОВ, АТ "ЗНВКІФ "Ріміні" - 10,5%, у якому 83,19% належить Віталію Антонову.

СЕО "OKKO" Василь Даниляк анонсував початок робіт зі спорудження ВЕС у Волинській області восени 2024 року. Він пояснював плани роботи групи в секторі ВДЕ необхідністю диверсифікації бізнесу, оскільки паливний ринок уже не передбачає зростання.

"Галнафтогаз" управляє однією з найбільших мереж АЗК "ОККО", яка налічує понад 400 комплексів із мережею закладів харчування. До складу концерну також входять інші бізнеси.

GNG Retail Limited Віталія Антонова належить 90,25% акцій "Концерн Галнафтогаз". Власником ще 7,35% акцій у жовтні 2024 року стала Avalia Investments Limited (Кіпр) засновника і голови Concorde Capital Ігоря Мазепи.

У червні торік ЄБРР і "ОККО" на Конференції з відновлення України в Берліні уклали кредитну угоду на EUR60 млн для будівництва нового заводу з виробництва біоетанолу в Тернопільській області потужністю 83 тис. тонн на рік. Його планують побудувати за два роки, продукцію будуть продавати на зовнішньому та внутрішньому ринках.