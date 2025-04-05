Трамп після введення мит обіцяє співгромадянам історичні успіхи в економіці

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США досягнуть історичних успіхів в економіці, заявив у суботу американський президент Дональд Трамп, коментуючи своє нещодавнє рішення про введення відповідних мит щодо численних країн.

"Китай постраждав набагато сильніше, ніж США… Вони, як і багато інших країн, поводилися з нами нестерпно погано. …Ми повертаємо в нашу країну компанії та робочі місця, причому в безпрецедентних масштабах. Ми вже забезпечили собі інвестиції в $5 трлн. Ця сума буде збільшуватися", - написав він у соцмережі Truth Social.

На думку Трампа, "йдеться про економічну революцію, в якій ми переможемо".

Він порадив американцям не звертати уваги на труднощі, які можуть виникнути через мита на імпорт. "Тримайтеся. Буде непросто, проте результат буде історичним. Ми зробимо Америку знову великою", - запевнив президент США.

"Великий бізнес не турбують тарифи, бо вони знають, що вони тут надовго, але вони зосереджені на великій, прекрасній угоді, яка надзвичайно збільшить нашу економіку", - зазначив Трамп.

Трамп оголосив у середу про запровадження "взаємних" мит щодо іноземних торговельних партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий рівень мита становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально залежно від торгового дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита становитимуть 34%, для ЄС - 20%, для Японії - 24%.