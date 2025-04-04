Інтерфакс-Україна

Економіка

19:49 04.04.2025

ФРС не змінюватиме базову ставку до отримання більшої ясності - Павелл

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ФРС не змінюватиме базову ставку до отримання більшої ясності - Павелл

Імпортні мита, які запроваджує президент США Дональд Трамп, посилять інфляцію і послаблять економічне зростання, заявив голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл у п'ятницю.

Одночасно він зазначив, що центральний банк не змінюватиме відсоткові ставки, доки не отримає більш чіткої картини кінцевих наслідків.

Федрезерв стикається з "вкрай невизначеними перспективами" через нові мита, оголошені президентом у середу, сказав Павелл під час виступу перед журналістами бізнес-видань в Арлінгтоні.

Він вважає, що американська економіка наразі виглядає сильною. Однак Павелл наголосив на загрозі, яку становлять собою мита, і наголосив, що ФРС буде зосереджена на стримуванні інфляції.

"Ми перебуваємо у вигідному становищі для того, щоб дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати будь-які коригування нашої позиції, - сказав глава Федрезерву. - Поки ще занадто рано говорити про те, яким буде відповідний шлях для грошово-кредитної політики".

Павелл зазначив, що оголошені мита були "значно більшими, ніж очікувалося". "Те ж саме, ймовірно, буде справедливо і для економічних ефектів, які включатимуть вищу інфляцію і більш повільне зростання економіки, - сказав він. - Розмір і тривалість цих ефектів залишаються невизначеними".

"Хоча мита з високою ймовірністю викличуть принаймні тимчасове піднесення інфляції, можливо, що наслідки будуть більш стійкими", - заявив Павелл.

Незадовго до виступу глави ФРС Трамп написав у соцмережі Truth Social, що для Павелла настав "ідеальний час" для зниження процентних ставок. "Він завжди "спізнюється", але тепер він може змінити свій імідж, і швидко, - заявив Трамп. - Знижуйте відсоткові ставки, Джероме, і припиніть грати в політику!"

 

Теги: #фрс #сша

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