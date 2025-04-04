УЗ відновила після кібератаки частину функцій в особистому кабінеті на "E-Портал УЗ-Карго"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на два дні раніше анонсованого строку відновила після кібератаки функції "Особистого кабінета" на "E-Портал УЗ-Карго", повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" разом з партнерами продовжують відновлювати вантажні онлайн-сервіси після кібератаки. Відсьогодні вже доступний особистий кабінет клієнта на "E-Портал УЗ-Карго" з сервісом оформлення перевізних документів", - йдеться в повідомленні пресслужби УЗ в Телеграм в п'ятницю.

Натомість можливість здійснювати перевезення за електронною накладною лишається недоступною - перевезення тимчасово здійснюються за паперовими накладними, йдеться в повідомленні.

"Відновлення роботи "Автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями" вже завершальному етапі. Плануємо її запустити до 9 квітня. Після її відновлення стануть доступні: контроль за балансом коштів на особових рахунках (оперативне сальдо); видача переліків списання коштів з особових рахунків відправників; надання інформації з дислокації вантажних вагонів на мережі АТ "Укрзалізниця"; планування перевезень", - повідомили в пресслужбі УЗ.

Кількість сервісів на "E-Портал УЗ-Карго" поступово буде збільшуватися. Зокрема, сервіси з підписання договорів та ведення претензійно-позовної роботи очікуються в другій декаді квітня, запевнили в УЗ, попросивши вибачення за тимчасові незручності.

Раніше заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов повідомив, що часткове відновлення роботи особистого кабінету Е-Портал УЗ-Карго відбудеться до кінця тижня – до 6 квітня зі скороченим функціоналом.

Також повідомлялось, що УЗ поки не визначила дату відновлення роботи головної автоматизованої системи вантажних перевезень Автоматизована Система Комерційної Роботи Вантажних Перевезень "Укрзалізниці" (АСК ВП УЗ) після кібератаки – через велику кількість перевізних документів, що були оформлені вантажовідправниками з дати здійснення атаки у паперовому вигляді (більше 50 тис. документів) процес їх перевірки та введення в інформаційну систему може зайняти 20-60 діб.

"Укрзалізниця" відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів після кібератаки.

Голова правління "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що вважає головним підозрюваним в кібератаці Росію.

В "Укрзалізниці" розповіли, що кібератака почалась о 5:30 ранку 23 березня з раптової втрати моніторингу інфраструктури, про що повідомила керівництву чергова зміна.