Експорт пшениці з України у 2022/2023 МР може скоротитися на 36% - прогноз

Експортний потенціал української пшениці у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) може становити близько 12 млн тонн, що на 36% нижче за показники минулого 2021/2022 МР (18,7 млн тонн) та на 28% менше позаминулого 2020/2021 МР (16,6 млн тонн).

Як повідомляється на сайті агентства "АПК-Інформ" у п'ятницю, скорочення експорту пшениці пов'язане зі зниженням на 39% очікуваного валового врожаю зернових в Україні в 2022/2023 МР порівняно з попереднім сезоном - до 52,3 млн тонн із 86 млн тонн, а також із обмеженою пропускною спроможністю експортної інфраструктури країни.

За його даними, ключовими імпортерами української зернової продукції вже декілька сезонів залишаються Єгипет та Індонезія: за підсумками 2021/2022 МР їх частка в загальному обсязі експорту становить 16% і 14% відповідно (2,9 млн тонн і 2,5 млн тонн у натуральному вираженні). Уточнюється, що у 2021/2022 МР Єгипет збільшив закупівлі української пшениці щодо сезону-2020/2021 МР на 19%, а Індонезія - на 2%.

Третім найбільшим імпортером української пшениці з минулого МР стала Туреччина - її імпорт порівняно з попереднім сезоном зріс більше ніж удвічі - з 794 тис. тонн до 1,9 млн тонн, а частка у загальному експорті збільшилася з 5% до 10%.

Як повідомлялося, Мінсільгосп США (USDA) у липневому звіті прогнозує врожай української пшениці у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 19,5 млн тонн, її експорт - 10 млн тонн, внутрішнє споживання всередині країни - 10,2 млн тонн. Урожай кукурудзи оцінений у 25 млн тонн, експорт - 9 млн тонн, внутрішнє споживання - 10,7 млн тонн.