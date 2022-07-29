Економіка

15:34 29.07.2022

Рада має намір імплементувати законодавство ЄС у сфері географічних зазначень спиртних напоїв

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Рада має намір імплементувати законодавство ЄС у сфері географічних зазначень спиртних напоїв

Верховна Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт №6480, що імплементує в українське законодавство положення Регламенту ЄС №2019/787 у сфері географічних зазначень спиртних напоїв та виробництва спиртних напоїв за стандартами Євросоюзу.

Відповідний законопроєкт, поданий Кабінетом Міністрів України, ухвалено на засіданні парламенту у п'ятницю голосами 266 народних депутатів (за мінімально необхідних 226), повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Цей законопроєкт встановлює загальні правила визначення, опису, подання та маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв; визначає особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв; Запроваджує систему контролю щодо географічних зазначень спиртних напоїв", - написав депутат у своєму телеграм-каналі.

Згідно з текстом документа, українські спиртні напої з географічними зазначеннями мають значний потенціал на європейському ринку, однак їхня реалізація та правова охорона в ЄС можлива лише після успішної державної реєстрації в Україні, процедури якої наразі не існує через відсутність в українському законодавстві поняття правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв.

Для вирішення цієї проблеми законопроєкт №6480 законодавчо закріплює поняття "спиртний напій" та встановлює єдиний класифікаційний перелік категорій спиртних напоїв та вимог до них; вводить вимоги до етилового спирту та дистилятів, що використовуються для виробництва спиртних напоїв; забезпечує дотримання правил визначення, опису, подання та маркування спиртних напоїв, зокрема спиртних напоїв із географічними зазначеннями; забезпечує дотримання вимог до офіційних назв спиртних напоїв.

"Реалізація закону позитивно впливатиме на ринкове середовище, держава – шляхом забезпечення виконання Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію шляхом наближення національного законодавства до acquis ЄС у сфері правової охорони географічних зазначень; споживачів – шляхом забезпечення прозорості та сумлінної конкуренції на ринку спиртних напоїв та надання інформації про спиртні напої", - зазначається в записці-поясненні до документа.

Теги: #алкоголь #єс

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