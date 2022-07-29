Рада ухвалила закон про обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7398, що передбачає обов'язкове розміщення бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні.

Законопроєкт в цілому підтримали 280 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, документ пропонує внесення обов'язкового розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту до містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. У разі відсутності цього розділу забороняється затвердження відповідної містобудівної документації.

Проєктна документація на об'єкти, що за класом наслідків стосуються об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов'язково має передбачати розділ із інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а також забезпечуватиме дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Законопроєкт передбачає створення трьох нових електронних реєстрів, що міститимуть дані про адреси, будівлі та споруди, адміністративно-територіальні одиниці та територіальні громади.

Це допоможе вирішити проблеми, пов'язані із обліком нерухомості, створить передумови для захисту права власності на об'єкти нерухомого майна та розвитку системи оподаткування. Окрім того, реєстри будуть важливим ресурсом для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також на час воєнного стану та протягом року після його припинення в прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках, в яких ще не завершено процедуру приєднання до електромереж, електроенергію для технічних цілей продаватимуть за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

"Тариф на електроенергію для забудовника вищий за тариф для населення. Зараз, доки будинок ще не підключили, тариф обчислюють як для забудовника, і люди змушені переплачувати. Затверджена в законопроєкті норма усуває цю проблему", - повідомила голова фракції "Слуга народу" Олена Шуляк у фейсбуці