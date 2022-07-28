Економіка

11:12 28.07.2022

Національний банк працює над вирішенням проблем волонтерів, які виникли після впровадження ліміту для розрахунків за кордоном

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Національний банк працює над вирішенням проблем волонтерів, які виникли після впровадження ліміту для розрахунків за кордоном

Національний банк України (НБУ) працює над вирішенням проблем волонтерів, які виникли після впровадження ліміту для розрахунків за кордоном за гривневими платіжними картками українських банків, повідомила пресслужба регулятора у середу.

"НБУ розуміє, що в окремих ситуаціях традиційні шляхи закупівлі товарів військового призначення ускладнилися після введення ліміту для розрахунків за кордоном із гривневих платіжних карток українських банків. Зараз опрацьовуються інструменти для врегулювання таких ситуацій разом із банківською спільнотою, до обговорення яких банки залучатимуть волонтерів", - пояснюють у повідомленні.

Регулятор також рекомендував волонтерам об'єднуватись у спільноти та реєструвати їх як фонди чи громадські об'єднання волонтерів або співпрацювати з уже наявними та ефективними фондами для здійснення закупівель за їх допомогою.

Як повідомлялося, Нацбанк 21 липня встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в одному банку, відкритих у національній валюті.

Теги: #нбу #волонтери

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