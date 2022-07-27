В Україні до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу, у половини працюючих впала зарплата - соцопитування "Рейтингу"

В Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася в останні три місяці, до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу, свідчать результати загальнонаціонального опитування "Україна під час війни. Зайнятість та доходи", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 липня 2022 року.

Серед тих, хто працював до війни, нині працюють 59%: повноцінно – 34%, віддалено чи частково – 19%, знайшли нову роботу – 6%.

Зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні поточного року). Найбільше тих, хто втратив роботу, серед жителів сходу, жінок, які працюють у приватному секторі або мають власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

У динаміці за регіонами спостерігається подальше зростання безробітних серед жителів сходу (у червні – 53%, у липні – 57%), також помітне певне зростання кількості тих, хто втратив роботу, і серед жителів центральних (37%) та західних (32%) областей.

Половина працюючих повідомила про зниження зарплати на 10% і більше. У 43% респондентів зарплата не змінилася, у 9% – зросла. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів, серед працюючих нині віддалено чи частково, а також серед підприємців. Серед держслужбовців переважна більшість зберегла зарплату.

Переважна більшість (57%) готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати, 40% шукатимуть нову роботу. Останніх більше серед молоді, яка працює у приватному секторі чи на себе.

Серед працюючих домінує впевненість у збереженні свого робочого місця у наступні півроку (переконані у цьому – 83%). Невпевнені в цьому 11% опитаних, здебільшого серед тих, чий дохід зменшився більше ніж на 50%.

Майже 40% працюючих переконані, що зможуть швидко знайти роботу у разі її втрати, 57% такої впевненості не мають, найчастіше це старші опитані, жінки, працівники держсектору.

Серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її наразі шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% – займають вичікувальну позицію. Менш мотивовані ніж інші на пошук нової роботи старші опитані, держслужбовці та ті, хто має заощадження.

Серед тих, хто шукає наразі роботу, більшість готова змінювати і місце роботи, і сферу діяльності. Натомість, переїжджати до іншого регіону, чи країни для роботи вони швидше не готові. Загалом більше відкриті до змін переселенці, працівники приватного сектору, а також ті, у кого впала зарплата.

Домінувальним критерієм у виборі бажаної роботи сьогодні є зарплата (70%). Також переважно важливим для респондентів є графік та безпека місця роботи (23-24%). Соціальні гарантії є важливими для 17%, відносини в колективі – 16%, можливість працювати дистанційно – для 10%. Кар'єра, престижність та соціальний статус під час війни важливі лише для 3-7% українців.

Опитування проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1 000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу і територій, де відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%.