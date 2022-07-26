Уряд залишив контрольні держпакети акцій п'яти обленерго у переліку приватизації до початку 2023 р.

Кабінет Міністрів України переніс на початок 2023 року виключення держпакетів акцій ВАТ "Тернопільобленерго" (50,999%), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (60,2475%), АТ "Харківобленерго" (65,0001%), АТ %) та АТ "Хмельницькобленерго" (70%) із переліку приватизації.

Відповідне розпорядження №633 від 22 липня 2022 року про внесення змін до розпорядження №122 від 15 вересня 2021 року, згідно з яким передбачалося зняття об'єктів із приватизації з 1 серпня поточного року, опубліковано на сайті уряду.

Розпорядження №633 також зупиняє до 1 січня 2023 року процес відчуження часток обленерго у статутному капіталі компаній-постачальників електроенергії ТОВ "Тернопільелектропостачання", "Запоріжжяелектропостачання", "Миколаївська електропостачальна компанія", "Хмельницькенергозбут", а також ПАТ "Черкасиобленерго".

Відповідно до закону "Про приватизацію державного та комунального майна", заборонено порушувати справу про банкрутство щодо боржників, більша частина акцій яких належить державі, і щодо яких ухвалено рішення про приватизацію.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів у виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 року щодо заходів із нейтралізації загроз в енергетичній сфері вирішив виключити з переліку приватизації контрольні пакети акцій обленерго для передання їх Міністерству енергетики.

Крім того, Фонд держмайна України мав вжити заходів щодо припинення приватизації неконтрольних пакетів ще трьох обленерго - ПАТ "Черкасиобленерго" (46%), АТ "Сумиобленерго" та АТ "ДТЕК Одеські мережі" (обидва – по 25%).

Постачальники універсальних послуг після відчуження їх операторами систем розподілу (обленерго) державної форми власності мають бути передані до управління НАЕК "Енергоатом".

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці липня 2022 року глава ФДМ Ольга Батова повідомила, що Фонд передав усі пакети акцій обленерго Міненерго, окрім контрольного пакета акцій "Тернопільобленерго". За її словами, технічно Міненерго не може забрати це обленерго, оскільки немає акцій та реєстру акціонерів.

"Знаємо, що обленерго контролює один відомий олігарх, в якого там юридично немає навіть акції. Є кримінальні провадження. У нас є ідеї, як вирішити ситуацію, і ми намагаємося їх реалізувати", – додала Батова.

Вона зазначила, що це добрий приклад необхідності приватизації, тому що юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично не має контролю над підприємством і не може звільнити керівника, призначити наглядову раду чи збори акціонерів, "а на підприємстві хтось заробляє тим часом" .