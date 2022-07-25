Економіка

21:34 25.07.2022

Україна отримає EUR7,4 млн від KfW для пільгового кредитування МСП

1 хв читати
Україна отримає EUR7,4 млн від KfW для пільгового кредитування МСП

Німецька Кредитна установа для відновлення (KfW) надасть EUR7 млн кредит, підтриманий EUR0,4 млн грантом на реалізацію проєкту "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих і середніх підприємств (МСП) України через фінансовий сектор", йдеться в повідомленні Мінфіну.

Відповідно до нього, відповідну угоду підписали у понеділок міністр фінансів України Сергій Марченко, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон та директор KfW у регіоні Південно-Східної Європи та Туреччини Клаус Мюллер.

Проєкт фінансується урядом Німеччини, уточнюється в повідомленні, і є продовженням спільного з KfW проєкту "Підтримка малих і середніх підприємств", реалізація якого дозволила створити систему кредитування МСП у національній валюті завдяки фінансовій допомозі ЄС на компенсацію збитків від курсової різниці та профінансувати МСП на загальну суму понад 1 млрд гривень.

Кредит залучається урядом України на 30 років із 10-річним пільговим періодом.

Залучені кредитні кошти будуть направлені Фондом розвитку підприємництва через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану.

Укладання Угоди про кредит та грант у рамках проєкту здійснюється відповідно до українсько-німецької міжурядової угоди про фінансову співпрацю (асигнування 2012 – 2019 років) від 17 грудня 2020 року, ратифіковану законом від 15 червня 2021 року

Теги: #кредит #мсп #kfw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 30.06.2022
Україна отримала кредит Світового банку EUR446,8 млн із гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн

Україна отримала кредит Світового банку EUR446,8 млн із гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн

16:23 27.06.2022
Україна отримала від Японії додатковий кредит $500 млн – Мінфін

Україна отримала від Японії додатковий кредит $500 млн – Мінфін

12:47 17.06.2022
Україна отримала $773 млн пільгового кредиту від Канади через рахунок МВФ - Мінфін

Україна отримала $773 млн пільгового кредиту від Канади через рахунок МВФ - Мінфін

19:55 16.06.2022
ЄБРР надасть EUR24 млн кредит МХП

ЄБРР надасть EUR24 млн кредит МХП

11:34 08.06.2022
Новий $1,5 млрд кредит СБ Україні розбито на великий 1-й транш і щомісячні виплати на зарплати держслужбовцям та вчителям – регіональний директор

Новий $1,5 млрд кредит СБ Україні розбито на великий 1-й транш і щомісячні виплати на зарплати держслужбовцям та вчителям – регіональний директор

14:05 31.05.2022
"Енергоатом" залучив в Укргазбанку кредит на 1,5 млрд грн для закупівлі палива у Westinghouse

"Енергоатом" залучив в Укргазбанку кредит на 1,5 млрд грн для закупівлі палива у Westinghouse

18:24 26.05.2022
ЄБРР надав "Фармаку" EUR20 млн кредиту

ЄБРР надав "Фармаку" EUR20 млн кредиту

19:48 24.05.2022
Україна отримала від Японії $100 млн пільгового кредиту

Україна отримала від Японії $100 млн пільгового кредиту

20:51 18.05.2022
"Нафтогаз" обговорює з ЄБРР кредит на закупівлю газу

"Нафтогаз" обговорює з ЄБРР кредит на закупівлю газу

21:29 17.05.2022
Кабмін ухвалив залучення пільгового кредиту у розмірі до 150 млн євро від KfW

Кабмін ухвалив залучення пільгового кредиту у розмірі до 150 млн євро від KfW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ціна газу у Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про вибуття потужностей ПП1

ЄІБ затвердив EUR1,59 млрд для України, EUR1 млрд буде виділено негайно – голова Єврокомісії

"Нафтогаз" попереджає про ризики для компанії та держави у разі свого "суворого дефолту"

Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їх відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати - НАК

ОСТАННЄ

Ціна газу у Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про вибуття потужностей ПП1

ЄІБ затвердив EUR1,59 млрд для України, EUR1 млрд буде виділено негайно – голова Єврокомісії

Харківська ТЕЦ-5 виконує та виконуватиме свої зобов'язання щодо постачання тепла, гарячої води та електроенергії - заступник голови правління

"Нафтогаз" попереджає про ризики для компанії та держави у разі свого "суворого дефолту"

Оперативний штаб із забезпечення будматеріалами розпочав роботу

Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їхньою відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати – НАК

Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їх відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати - НАК

Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА