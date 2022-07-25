Україна отримає EUR7,4 млн від KfW для пільгового кредитування МСП

Німецька Кредитна установа для відновлення (KfW) надасть EUR7 млн кредит, підтриманий EUR0,4 млн грантом на реалізацію проєкту "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих і середніх підприємств (МСП) України через фінансовий сектор", йдеться в повідомленні Мінфіну.

Відповідно до нього, відповідну угоду підписали у понеділок міністр фінансів України Сергій Марченко, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон та директор KfW у регіоні Південно-Східної Європи та Туреччини Клаус Мюллер.

Проєкт фінансується урядом Німеччини, уточнюється в повідомленні, і є продовженням спільного з KfW проєкту "Підтримка малих і середніх підприємств", реалізація якого дозволила створити систему кредитування МСП у національній валюті завдяки фінансовій допомозі ЄС на компенсацію збитків від курсової різниці та профінансувати МСП на загальну суму понад 1 млрд гривень.

Кредит залучається урядом України на 30 років із 10-річним пільговим періодом.

Залучені кредитні кошти будуть направлені Фондом розвитку підприємництва через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану.

Укладання Угоди про кредит та грант у рамках проєкту здійснюється відповідно до українсько-німецької міжурядової угоди про фінансову співпрацю (асигнування 2012 – 2019 років) від 17 грудня 2020 року, ратифіковану законом від 15 червня 2021 року