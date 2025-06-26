ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати державному Укрексімбанку (Київ) гарантійний інструмент на суму до EUR50 млн для покриття до 50% кредитного ризику за портфелем нових позик, які банк видаватиме малим та середнім підприємствам (МСП).

"Метою проєкту є підтримка кредитування українських приватних компаній, які працюють у первинному та вторинному сільському господарстві та інших критично важливих галузях, зокрема в харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці", - повідомив ЄБРР на своєму сайті.

Зазначається, що для Укрексімбанку в межах програми "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF) впровадять нефінансований інструмент розподілу ризиків, який покриватиме до 50% кредитного ризику за новими субкредитами на загальну суму до EUR100 млн.

"Гарантія надається двома траншами, другий з яких є незарезервованим", - додали в банку.

До EUR20 млн із Покритого портфеля буде спрямовано на фінансування довгострокових інвестицій малих і середніх підприємств у межах Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР зі стимулами.

Ці кошти дозволять МСП модернізувати обладнання та технології відповідно до стандартів ЄС, зокрема інвестувати в сталий розвиток і "зелені" рішення – не менше 70% субліміту передбачено саме на такі проєкти.

Крім того, підприємства, які відповідатимуть встановленим критеріям, зможуть отримати технічну допомогу та інвестиційні стимули, профінансовані ЄС, після завершення реалізації своїх проєктів.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк за розміром загальних активів посідав третє місце (311,8 млрд грн) серед 60 діючих банків із показником.