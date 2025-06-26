Інтерфакс-Україна
Економіка
19:12 26.06.2025

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

2 хв читати

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати державному Укрексімбанку (Київ) гарантійний інструмент на суму до EUR50 млн для покриття до 50% кредитного ризику за портфелем нових позик, які банк видаватиме малим та середнім підприємствам (МСП).

"Метою проєкту є підтримка кредитування українських приватних компаній, які працюють у первинному та вторинному сільському господарстві та інших критично важливих галузях, зокрема в харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці", - повідомив ЄБРР на своєму сайті.

Зазначається, що для Укрексімбанку в межах програми "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF) впровадять нефінансований інструмент розподілу ризиків, який покриватиме до 50% кредитного ризику за новими субкредитами на загальну суму до EUR100 млн.

"Гарантія надається двома траншами, другий з яких є незарезервованим", - додали в банку.

До EUR20 млн із Покритого портфеля буде спрямовано на фінансування довгострокових інвестицій малих і середніх підприємств у межах Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР зі стимулами.

Ці кошти дозволять МСП модернізувати обладнання та технології відповідно до стандартів ЄС, зокрема інвестувати в сталий розвиток і "зелені" рішення –  не менше 70% субліміту передбачено саме на такі проєкти.

Крім того, підприємства, які відповідатимуть встановленим критеріям, зможуть отримати технічну допомогу та інвестиційні стимули, профінансовані ЄС, після завершення реалізації своїх проєктів.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк за розміром загальних активів посідав третє місце (311,8 млрд грн) серед 60 діючих банків із показником.

Теги: #укрексімбанк #єбрр #кредити #мсп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 26.06.2025
ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

17:53 26.06.2025
ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

16:02 26.06.2025
Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

17:02 25.06.2025
ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

12:50 25.06.2025
Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

16:52 24.06.2025
Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

16:24 20.06.2025
Укрексімбанк припиняє миттєві перекази через Western Union і MoneyGram

Укрексімбанк припиняє миттєві перекази через Western Union і MoneyGram

17:26 17.06.2025
ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

17:36 11.06.2025
Перша будівля М10 Lviv Industrial Park отримала міжнародний "зелений" сертифікат EDGE

Перша будівля М10 Lviv Industrial Park отримала міжнародний "зелений" сертифікат EDGE

19:24 09.06.2025
ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Кількість виявлених фактів незаконного переправлення наркотичних засобів за 5міс.-2025 зросла в зросла в 1,2 рази - ДМС

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

Лише 42% потенційних покупців житла знайомі з умовами програми "єОселя" – опитування OLX

Законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків не готовий до розгляду навіть у 1-му читанні - Гетманцев

Мінекономіки компенсує 50 агровиробникам загалом 6,8 млн грн вартості української с/г техніки

Сплата туристичного збору подорожуючими в Україні за 5 міс.-2025 зросла на третину

Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

Кабмін планує реструктуризувати $1,5 млрд кредиту ДПЗКУ на закупівлю зерна для КНР

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА