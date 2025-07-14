ЄІБ надасть Піреус Банку EUR16 млн для фінансування МСП

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Піреус Банку (Київ) часткову портфельну гарантію на суму EUR16 млн у межах програми EU4Business II для розширення фінансування мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) в Україні.

Операція складається з надання часткової портфельної гарантії для Піреус Банку в Україні в рамках Гарантійного механізму (ГФ) EU4Business II - Часткова портфельна гарантія.

"Мета полягає в тому, щоб дати можливість посереднику покращити умови кредитування і, таким чином, розширити доступ до фінансування для мікро-, малих та середніх підприємств в країні", - йдеться на сайті ЄІБ.

Зазначається, що у рамках операції Піреус Банк в Україні отримає часткову портфельну гарантію за Гарантійним механізмом EU4Business II.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Піреус Банк займав 32 місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків із показником 9,16 млрд грн