Економіка

07:03 22.07.2022

Мінфін стоїть на своєму у питанні дохідності ОВДП

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Мінфін стоїть на своєму у питанні дохідності ОВДП

Нинішня політика Мінфіну щодо збереження прибутковості облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) за їх первинного розміщення пов'язана з відсутністю ринку та ринкового ціноутворення й необхідністю мінімізувати витрати в умовах війни, заявив урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца.

"Проблема в тому, що у нас немає ринку, немає обсягу попиту. (Ми) зробили спробу, але немає індикативу, оскільки немає обсягу", – сказав він на обговоренні щомісячного огляду економіки України під час війни, організованому Центром економічної стратегії (ЦЕС) у четвер.

Буца зазначив, що підвищення Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% саме собою не є аргументом для Мінфіну, оскільки НБУ впливає на вартість лише "коротких" грошей та кривої прибутковості ОВДП на короткому її кінці.

За словами урядового уповноваженого, для Мінфіну більш значущими аргументами та цілями на ринку внутрішньої позики є забезпечення роловера та допомога бюджету й армії.

З огляду на це Буца заявив, що депозитна база найбільших банків суттєво не змінилася, тому роловер за поточними ставками для них все одно дає позитивний результат.

Він також наголосив, що суттєве підвищення ставок щодо ОВДП ішло б урозріз із позицією України щодо зовнішніх її зобов'язань, за якими вона наразі запропонувала відтермінування виплат на два роки зі збереженням ставок.

Як повідомлялося, на аукціоні цього тижня Мінфін вперше з моменту підвищення облікової ставки НБУ на початку червня підвищив із 11% до 14% прибутковість річних гривневих облігацій внутрішньої держпозики, водночас зберігши прибутковість більш "коротких" паперів на рівні 9,5-10% річних.

Тижнем раніше він також підняв ставки 6-міс. доларових паперів із 3,5% до 4%, річних – із 3,7% до 4,5%.

Окрім того, Мінфін у липні вперше з початку війни почав пропонувати дворічні військові облігації, проте попит на них вкрай низький: за три тижні липневих аукціонів він зріс лише з 5,2 млн грн до 15,5 млн грн. Покупці просять ставку від 14,5% до 18% річних, проте Мінфін поки що відмовляється від продажу цих паперів.

Теги: #ставка #овдп #аргументи

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