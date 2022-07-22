Економіка

07:02 22.07.2022

Девальвація гривні додасть цього року інфляції 2-3 п.п.

2 хв читати
Девальвація гривні додасть цього року інфляції 2-3 п.п.

Девальвація офіційного курсу гривні на 25% – до 36,5686 грн/$1 – чинитиме обмежений на 2-3 процентних пункти (п.п.) тиск на споживчі ціни, оскільки її вплив на подорожчання імпортних товарів буде неповним, заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на брифінгу у четвер.

За його словами, у споживчому кошику на імпортні товари припадає майже третина, проте їх подорожчання за нового офіційного курсу буде згладжено частково за рахунок скорочення маржі імпортерів, частково - за рахунок вже закладених очікувань девальвації та частково – за рахунок імпорту за готівкову валюту, курс якої вже був на рівні нинішнього офіційного.

Ніколайчук уточнив, що із цих 2-3 додаткових п.п. інфляції на подорожчання пального припаде 0,6-0,8 п.п.

"Це вже враховано у новому макропрогнозі", - зазначив заступник голови Нацбанку.

Як повідомлялося, НБУ очікує за підсумками цього року інфляцію на рівні 31% та її зниження до 20,7% наступного року.

У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

За підсумками першого півріччя 2022 року, інфляція у річному вимірі збільшилася до 21,5% з 18% за підсумками травня, 16,4% – за підсумками квітня, 13,7% – за підсумками березня, 10,7% – за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня.

Теги: #інфляція #девальвація #вплив

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 21.07.2022
Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

11:01 08.06.2022
СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

19:18 30.05.2022
НБУ очікує інфляцію у травні на рівні 17%

НБУ очікує інфляцію у травні на рівні 17%

07:06 27.05.2022
У Білому домі вважають мінімальним вплив на світову економіку нещодавніх кроків, зроблених у Вашингтоні щодо РФ

У Білому домі вважають мінімальним вплив на світову економіку нещодавніх кроків, зроблених у Вашингтоні щодо РФ

16:28 10.05.2022
Інфляція в Україні у квітні 3,1%, у річному вимірі зросла до 16,4% - Держстат

Інфляція в Україні у квітні 3,1%, у річному вимірі зросла до 16,4% - Держстат

08:07 03.05.2022
НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками квітня до 15,9%

НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками квітня до 15,9%

20:03 26.04.2022
Ціни на енергоресурси у 2022 р. зростуть на 50%, продукти харчування подорожчають на 23% - СБ

Ціни на енергоресурси у 2022 р. зростуть на 50%, продукти харчування подорожчають на 23% - СБ

14:40 14.04.2022
Інфляція в Україні за підсумками 2022 року може перевищити 20%, але буде контрольованою

Інфляція в Україні за підсумками 2022 року може перевищити 20%, але буде контрольованою

16:01 08.04.2022
Інфляція в Україні у березні зросла до 4,5%, у річному вимірі – до 13,7% – Держстат

Інфляція в Україні у березні зросла до 4,5%, у річному вимірі – до 13,7% – Держстат

21:40 17.03.2022
США розраховують, що Китай вплине на РФ для врегулювання ситуації з Україною - Блінкен

США розраховують, що Китай вплине на РФ для врегулювання ситуації з Україною - Блінкен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава німецького Міненерго виступив проти відновлення проєкту "Північний потік-2"

ЄС забороняє імпорт золота з РФ, включаючи ювелірні вироби, але спрощує транзакції з продукцією російського АПК

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

НБУ очікує падіння ВВП України у 2022 році на третину і зростання в 2023-2024 роках на 5-6% за умови відкриття портів

Глава Мінфіну України очікує у липні понад $3 млрд зовнішнього фінансування та $16-17 млрд до кінця року

ОСТАННЄ

Глава німецького Міненерго виступив проти відновлення проєкту "Північний потік-2"

ФГВФО виставляє на продаж актив боржника "Промінвестбанку" – титанову компанію "Велта"

Кабмін оприлюднив продовження ПСО продажу "Нафтогазом" газу ТКЕ по 7,42 грн/куб. м до 31 березня 2023 року

Мінфін стоїть на своєму у питанні дохідності ОВДП

Україна обговорює з МВФ та іншими МФО можливості перегляду графіка виплат

Банки Групи Райффайзен припинять обмін готівкових гривень на інвалюту через заборону НБУ

ЄС забороняє імпорт золота з РФ, включаючи ювелірні вироби, але спрощує транзакції з продукцією російського АПК

Україна найбільше зацікавлена у розблокуванні портів та поновленні торгівлі – міністр агрополітики

НБУ очікувано зберіг облікову ставку на рівні 25% і прогнозує її на цьому рівні щонайменше до II кв.-2024

НБУ очікує падіння ВВП України у 2022 році на третину і зростання в 2023-2024 роках на 5-6% за умови відкриття портів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА