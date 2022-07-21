Економіка

08:00 21.07.2022

Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

2 хв читати
Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

Реальний ВВП України у 2022 році скоротиться на 35%, а інфляція за підсумками року прискориться до 30%, очікує аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"Очікуємо, що базовий прогноз НБУ передбачатиме близько 35% падіння економіки поточного року у відновлення економіки на 10% наступного. НБУ, ймовірно, прогнозуватиме прискорення інфляції до 28-30% р/р взимку та її уповільнення протягом наступного року", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, водночас більшість ризиків залишаються проінфляційними.

Зокрема, він зазначив, що зниження облікової ставки не варто очікувати раніше, ніж зниження інфляційного тиску.

"Прогноз НБУ, ймовірно, передбачатиме утримання високої облікової ставки з поступовим її зниженням у 1 кварталі наступного року. Проте основними невідомими параметрами прогнозу залишаються тривалість війни та обсяги зовнішньої підтримки України. Замість звичайного прогнозу НБУ може опублікувати різні сценарії залежні від цих параметрів", – зазначив він.

Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов також очікує на зростання інфляції.

"У контексті макроекономічних прогнозів найімовірнішим є суттєвий перегляд прогнозу інфляції вгору, адже останніми місяцями фактичні показники зростання цін стали перевищувати очікування НБУ", - зазначив він.

У свою чергу, голова ради НАБУ Олена Коробкова зазначила, що зараз прогнозувати рівень інфляції та цифри стосовно ВВП невдячна справа, оскільки є велика кількість слабо прогнозованих факторів, які впливають на ці показники, зокрема розвиток подій на фронті.

 

 

Теги: #банк #ввп #скорочення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 20.07.2022
Україна пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти виплати-2023 на рік, знизити вдвічі стелю виплат-2025 та дати право на їх викуп у 2024-2027 рр.

Україна пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти виплати-2023 на рік, знизити вдвічі стелю виплат-2025 та дати право на їх викуп у 2024-2027 рр.

15:11 12.07.2022
Експорт яєць з України у першому півріччі скоротився на 42% через російську агресію

Експорт яєць з України у першому півріччі скоротився на 42% через російську агресію

15:46 05.07.2022
Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

18:28 04.07.2022
Проєкт плану відновлення України передбачає щорічне зростання ВВП на 7% упродовж десяти років

Проєкт плану відновлення України передбачає щорічне зростання ВВП на 7% упродовж десяти років

16:56 22.06.2022
Україна могла б створити банк для відновлення на базі держбанку на прикладі німецького KfW – Гетманцев

Україна могла б створити банк для відновлення на базі держбанку на прикладі німецького KfW – Гетманцев

19:36 15.06.2022
Падіння ВВП України у травні сповільнилося до 35-40%

Падіння ВВП України у травні сповільнилося до 35-40%

21:18 09.06.2022
ВВП України впав у I кв.-2022 до I кв.-2021 на 15,1%

ВВП України впав у I кв.-2022 до I кв.-2021 на 15,1%

11:12 06.06.2022
Кабмін скоротив на 12,8 млн грн видатки на НСТУ і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек та збереження історико-культурної спадщини

Кабмін скоротив на 12,8 млн грн видатки на НСТУ і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек та збереження історико-культурної спадщини

21:46 03.06.2022
Суд визнав законним зарахування ПриватБанку зустрічних вимог із зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофіс"

Суд визнав законним зарахування ПриватБанку зустрічних вимог із зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофіс"

11:24 23.05.2022
Після реформування бібліотечної системи кількість бібліотек скоротиться у кілька разів – директорка УІК Коваль

Після реформування бібліотечної системи кількість бібліотек скоротиться у кілька разів – директорка УІК Коваль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відстрочка виплат із євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити $2,5 млрд - голова Мінфіну

"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

Група країн-кредиторів готова на призупинення обслуговування Україною держборгу з 1 серпня-2022 до кінця 2023 року і закликає до цього держателів її єврооблігацій

Группа стран-кредиторов готова на приостановку обслуживания Украиной госдолга с 1 августа-2022 до конца 2023г и призывает к подобному держателей ее еврооблигаций

ОСТАННЄ

Відстрочка виплат із євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити $2,5 млрд - голова Мінфіну

"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася у червні до $5,3 за кв. м – дослідження

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

На українському ринку пшеничного борошна зберігається знижувальна цінова динаміка - "АПК-Інформ"

Альянс Банк до кінця 2022 року відкриє 4 нових відділення на західній Україні – Юлія Фролова

"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

Група країн-кредиторів готова на призупинення обслуговування Україною держборгу з 1 серпня-2022 до кінця 2023 року і закликає до цього держателів її єврооблігацій

Группа стран-кредиторов готова на приостановку обслуживания Украиной госдолга с 1 августа-2022 до конца 2023г и призывает к подобному держателей ее еврооблигаций

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА