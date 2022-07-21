Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

Реальний ВВП України у 2022 році скоротиться на 35%, а інфляція за підсумками року прискориться до 30%, очікує аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"Очікуємо, що базовий прогноз НБУ передбачатиме близько 35% падіння економіки поточного року у відновлення економіки на 10% наступного. НБУ, ймовірно, прогнозуватиме прискорення інфляції до 28-30% р/р взимку та її уповільнення протягом наступного року", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, водночас більшість ризиків залишаються проінфляційними.

Зокрема, він зазначив, що зниження облікової ставки не варто очікувати раніше, ніж зниження інфляційного тиску.

"Прогноз НБУ, ймовірно, передбачатиме утримання високої облікової ставки з поступовим її зниженням у 1 кварталі наступного року. Проте основними невідомими параметрами прогнозу залишаються тривалість війни та обсяги зовнішньої підтримки України. Замість звичайного прогнозу НБУ може опублікувати різні сценарії залежні від цих параметрів", – зазначив він.

Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов також очікує на зростання інфляції.

"У контексті макроекономічних прогнозів найімовірнішим є суттєвий перегляд прогнозу інфляції вгору, адже останніми місяцями фактичні показники зростання цін стали перевищувати очікування НБУ", - зазначив він.

У свою чергу, голова ради НАБУ Олена Коробкова зазначила, що зараз прогнозувати рівень інфляції та цифри стосовно ВВП невдячна справа, оскільки є велика кількість слабо прогнозованих факторів, які впливають на ці показники, зокрема розвиток подій на фронті.