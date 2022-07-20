Економіка

14:16 20.07.2022

Глава ЄК допускає повне припинення постачання газу з РФ

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Глава ЄК допускає повне припинення постачання газу з РФ

Розвиток подій, за якого постачання газу з Росії до ЄС повністю припиняться, слід вважати ймовірним, заявила в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вважаю ймовірним сценарій, за якого ми виявимося повністю позбавленими постачань російського газу", - сказала вона на пресконференції у Брюсселі. Такий розвиток подій "вплине на всі країни ЄС".

Говорячи про те, у який спосіб Європа може подолати можливі труднощі з постачанням енергоресурсів, фон дер Ляєн наголосила на важливості збереження єдності країн ЄС у нинішніх умовах.

За її інформацією, газосховища ЄС заповнені нині на 62%.

Теги: #газ #єс #урсула_ляєн

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