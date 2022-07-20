"Метінвест" тримає свій Сталевий фронт на допомогу Україні та українцям на 1,7 млрд грн – акціонер Ахметов

Акціонер гірничо-металургійної групи "Метінвест" Рінат Ахметов заявив про відкриття компанією власного Сталевого фронту, спрямовуючи кошти на потреби армії, підтримку національної економіки, допомогу співробітникам та мирним жителям. На сьогодні компанія вже направила на ці цілі понад 1,7 млрд грн.

Згідно з пресрелізом "Метінвесту", з перших днів війни група Ріната Ахметова та Вадима Новинського скерувала свої ресурси на наближення перемоги України. Щодня металурги, гірники, шахтарі та ремонтники підприємств компанії тримають стійку оборону на власному фронті – "сталевому".

"Сталевий Фронт "Метінвесту" - це внесок у нашу спільну перемогу і майбутнє України. Сталь "Метінвесту" у ста тисячах бронежилетів захищає життя наших солдатів, які стоять на варті незалежності України. Сталь Метінвесту лягла в основу десятків тисяч захисних споруд, танкових їжаків, фортифікацій, котрі допомагають зупиняти агресора. Ми разом пройдемо цей шлях до перемоги, а після неї разом відбудуємо все, що було зруйновано", - зазначає Ахметов, якого цитує пресслужба.

Водночас в інформації уточнено, що основні напрями сталевого фронту – це Армія, Економіка, Команда та Допомога.

Так, "Метінвест" передає сучасну амуніцію для ЗСУ, Тероборони, Національної гвардії, Національної поліції, Головного управління розвідки (ГУР) та інших силових підрозділів. Зокрема, захисники отримають 100 тисяч бронежилетів. Більшу частину спорядження виробляють із сертифікованої спецсталі виробництва "Метінвесту", решту – закуповують за кордоном.

Розвідники ГУР вже отримали від "Метінвесту" близько 150 дронів, а загалом ЗСУ – близько 400 одиниць. Також українські військові отримали близько 1,5 тис. тепловізорів, майже 18 тис. бронекасок, 27 тис. турнікетів та 500 аптечок. Окрім того, "Метінвест" передав військовим медикам ГУР 20 машин швидкої допомоги вартістю EUR300 тис., а ЗСУ – медикаменти та медобладнання майже на 21 млн грн.

Зі сталі "Метінвесту" виготовлено близько 60 тисяч протитанкових їжаків та 20 тис. шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Компанія передала 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів та надала близько 3 тис. тонн піску та щебеню, а також 2,4 тис. залізобетонних блоків та плит для облаштування блокпостів та захисту об'єктів соціальної інфраструктури.

Окремий напрям – забезпечення бронежилетами та касками мобілізованих на військову службу працівників "Метінвесту" з Кривого Рогу, Кам'янського, Запоріжжя, Покровська, Авдіївки, а також працівників комунальних підприємств міст присутності, що розташовані біля лінії фронту. Ці категорії вже отримали понад 2,2 тис. комплектів із бронежилетів та касок.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою, що складається із видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – управляюча компанія групи "Метінвест".