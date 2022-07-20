Економіка

12:25 20.07.2022

"Метінвест" тримає свій Сталевий фронт на допомогу Україні та українцям на 1,7 млрд грн – акціонер Ахметов

2 хв читати
"Метінвест" тримає свій Сталевий фронт на допомогу Україні та українцям на 1,7 млрд грн – акціонер Ахметов

Акціонер гірничо-металургійної групи "Метінвест" Рінат Ахметов заявив про відкриття компанією власного Сталевого фронту, спрямовуючи кошти на потреби армії, підтримку національної економіки, допомогу співробітникам та мирним жителям. На сьогодні компанія вже направила на ці цілі понад 1,7 млрд грн.

Згідно з пресрелізом "Метінвесту", з перших днів війни група Ріната Ахметова та Вадима Новинського скерувала свої ресурси на наближення перемоги України. Щодня металурги, гірники, шахтарі та ремонтники підприємств компанії тримають стійку оборону на власному фронті – "сталевому".

"Сталевий Фронт "Метінвесту" - це внесок у нашу спільну перемогу і майбутнє України. Сталь "Метінвесту" у ста тисячах бронежилетів захищає життя наших солдатів, які стоять на варті незалежності України. Сталь Метінвесту лягла в основу десятків тисяч захисних споруд, танкових їжаків, фортифікацій, котрі допомагають зупиняти агресора. Ми разом пройдемо цей шлях до перемоги, а після неї разом відбудуємо все, що було зруйновано", - зазначає Ахметов, якого цитує пресслужба.

Водночас в інформації уточнено, що основні напрями сталевого фронту – це Армія, Економіка, Команда та Допомога.

Так, "Метінвест" передає сучасну амуніцію для ЗСУ, Тероборони, Національної гвардії, Національної поліції, Головного управління розвідки (ГУР) та інших силових підрозділів. Зокрема, захисники отримають 100 тисяч бронежилетів. Більшу частину спорядження виробляють із сертифікованої спецсталі виробництва "Метінвесту", решту – закуповують за кордоном.

Розвідники ГУР вже отримали від "Метінвесту" близько 150 дронів, а загалом ЗСУ – близько 400 одиниць. Також українські військові отримали близько 1,5 тис. тепловізорів, майже 18 тис. бронекасок, 27 тис. турнікетів та 500 аптечок. Окрім того, "Метінвест" передав військовим медикам ГУР 20 машин швидкої допомоги вартістю EUR300 тис., а ЗСУ – медикаменти та медобладнання майже на 21 млн грн.

Зі сталі "Метінвесту" виготовлено близько 60 тисяч протитанкових їжаків та 20 тис. шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Компанія передала 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів та надала близько 3 тис. тонн піску та щебеню, а також 2,4 тис. залізобетонних блоків та плит для облаштування блокпостів та захисту об'єктів соціальної інфраструктури.

Окремий напрям – забезпечення бронежилетами та касками мобілізованих на військову службу працівників "Метінвесту" з Кривого Рогу, Кам'янського, Запоріжжя, Покровська, Авдіївки, а також працівників комунальних підприємств міст присутності, що розташовані біля лінії фронту. Ці категорії вже отримали понад 2,2 тис. комплектів із бронежилетів та касок.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою, що складається із видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #ахметов #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 20.07.2022
"Укртрансгаз" та "Метінвест" вироблятимуть польові пічки, саперні кішки для розмінування та полум'ягасники

"Укртрансгаз" та "Метінвест" вироблятимуть польові пічки, саперні кішки для розмінування та полум'ягасники

11:41 19.07.2022
Мирний договір із Росією можливий виключно на умовах України — Ахметов

Мирний договір із Росією можливий виключно на умовах України — Ахметов

11:19 19.07.2022
Україна має скористатися історичним шансом збудувати нову європейську країну - Ахметов

Україна має скористатися історичним шансом збудувати нову європейську країну - Ахметов

14:54 17.07.2022
Сталь "Метінвесту" в десятках тисяч захисних споруд, танкових їжаках, ста тисячах бронежилетів - привітання Ахметова з Днем металурга та гірника

Сталь "Метінвесту" в десятках тисяч захисних споруд, танкових їжаках, ста тисячах бронежилетів - привітання Ахметова з Днем металурга та гірника

13:39 14.07.2022
Ахметов не відповідає критеріям "олігарха" – Малюська

Ахметов не відповідає критеріям "олігарха" – Малюська

19:00 11.07.2022
Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

18:32 11.07.2022
Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

17:16 11.07.2022
Ахметов передає медіабізнес державі – заява

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

11:34 11.07.2022
CКM вимагатиме від Росії компенсації в усіх міжнародних та національних інстанціях - Ахметов

CКM вимагатиме від Росії компенсації в усіх міжнародних та національних інстанціях - Ахметов

15:39 07.07.2022
Крадіжка української сталі Росією є військовим злочином – голова юрзабезпечення "Метінвесту"

Крадіжка української сталі Росією є військовим злочином – голова юрзабезпечення "Метінвесту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти виплати-2023 на рік, знизити вдвічі стелю виплат-2025 та дати право на їх викуп у 2024-2027 рр.

Роботодавці більше не зберігатимуть за мобілізованими працівниками середню зарплату - закон

Україна запропонує держателям євробондів добровільне відтермінування виплати відсотків та погашення на два роки - постанова

Україна ініціює заморожування виплат за євробондами на 2 роки - ЗМІ

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

ОСТАННЄ

Медіанна ціна на вторинному ринку нерухомості Києва знизилася на 2,9% у червні - Address.ua

Глава ЄК допускає повне припинення постачання газу з РФ

Україна пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти виплати-2023 на рік, знизити вдвічі стелю виплат-2025 та дати право на їх викуп у 2024-2027 рр.

Роботодавці більше не зберігатимуть за мобілізованими працівниками середню зарплату - закон

Необхідність відтермінування "Нафтогазом" погашення євробондів-2024 та 2026 наразі відсутня - компанія

Розширення ПП "Краківець" збільшило пропуск вантажівок до Польщі на 51%

Україна запропонує держателям євробондів добровільне відтермінування виплати відсотків та погашення на два роки - постанова

НБУ продовжив на рік термін обміну монет номіналом 1, 2 та 5 копійок

У першій половині липня спостерігається зниження темпів експорту продукції АПК на 3%

"Нафтогаз" продовжить постачати газ ТКЕ за 7,40 грн/куб. м до 31 травня 2023 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА