Економіка

12:35 19.07.2022

"Нафтогаз" завершує підготовку звернення до арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту - Вітренко

3 хв читати
"Нафтогаз" завершує підготовку звернення до арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" з юристами наступного тижня розпочне заключний етап підготовки звернення до міжнародного арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

"Газпром" відмовився вести будь-які переговори у двосторонньому форматі. Тому наступного тижня ми зустрічаємося з нашими юристами і завершимо підготовку відповідного подання про новий арбітраж. Якщо не станеться дива до 21 липня, у нас якийсь час піде на підготовку звернення - це складна система документації за участю великої кількості юристів та експертів, і вже найближчим часом подамо позов", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Вітренка, чинний контракт передбачає, що місцем проведення арбітражу стане Цюрих, який розглядатиме позов за шведським правом.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці травня голова НАК повідомив про розпочату передарбітражну процедуру через невиконання "Газпромом" умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу. Умови контракту з "Газпромом" передбачають, що для врегулювання розбіжностей перед зверненням до арбітражу сторони мають 45 днів.

Вітренко нагадав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом також спричиняє порушення угоди про врегулювання, згідно з якою НАК відмовилася від претензій у розпочатому 2018 року арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов’язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на $12,2 млрд, які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, "Оператор ГТС України" оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через окуповану внаслідок військової агресії Росії ГВС "Сохранівка", оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков", запропонувавши перенести транзитні обсяги із "Сохранівки" на ГВС "Суджа".

Водночас українська сторона наполягає, що оплата, як і раніше, має здійснюватися виходячи з розрахункового обсягу транспортування довгострокового договору на рівні 109 млн куб. м за добу за правилом "качай або плати".

Згідно з підписаним 20 грудня 2019 року міжурядовим протоколом Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від наявних позовів та підписанням транзитної угоди на п'ять років.

Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Теги: #газ #нафтогаз #вітренко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 19.07.2022
ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

11:03 19.07.2022
Звернення до кредиторів про відстрочення виплат пов'язане з рішенням Кабміну накопичити 19 млрд куб. м газу замість 15 – голова "Нафтогазу"

Звернення до кредиторів про відстрочення виплат пов'язане з рішенням Кабміну накопичити 19 млрд куб. м газу замість 15 – голова "Нафтогазу"

19:02 18.07.2022
Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії

Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії

15:03 18.07.2022
Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо фінансової підтримки газового ринку цього тижня - Герус

Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо фінансової підтримки газового ринку цього тижня - Герус

17:25 15.07.2022
Україна накопичила 11,3 млрд куб. м газу в ПСГ і має запаси 1,5 млн тонн вугілля - прем'єр

Україна накопичила 11,3 млрд куб. м газу в ПСГ і має запаси 1,5 млн тонн вугілля - прем'єр

13:14 14.07.2022
"Нафтогаз" попросить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів

"Нафтогаз" попросить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів

21:13 13.07.2022
Україна має збільшувати видобуток власного газу - Шмигаль

Україна має збільшувати видобуток власного газу - Шмигаль

16:18 13.07.2022
ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

16:47 11.07.2022
Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

16:03 11.07.2022
Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Українському агросектору потрібно 80-90 млрд грн для виконання осінніх польових робіт – голова ВАР

ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

Мирний договір із Росією можливий виключно на умовах України — Ахметов

Звернення до кредиторів про відстрочення виплат пов'язане з рішенням Кабміну накопичити 19 млрд куб. м газу замість 15 – голова "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

Пріоритетом у повоєнних держзакупівлях буде швидкість замість економії - СЕО "Прозорро"

"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Оновлений закон переведе велику приватизацію на "Прозорро" без радників та прискорить малу – керівник ФДМ

"Велта" отримала ліцензії на експорт титановмісткої руди до США, відновила відвантаження сировини з України - СЕО

NOVUS відновлює роботу магазину в ТРЦ Retroville на Виноградарі

У Києві на одну вакансію претендують десятеро безробітних – міський центр зайнятості

Українському агросектору потрібно 80-90 млрд грн для виконання осінніх польових робіт – голова ВАР

Мирний договір із Росією можливий виключно на умовах України — Ахметов

Україна має скористатися історичним шансом збудувати нову європейську країну - Ахметов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА