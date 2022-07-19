"Нафтогаз" завершує підготовку звернення до арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" з юристами наступного тижня розпочне заключний етап підготовки звернення до міжнародного арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

"Газпром" відмовився вести будь-які переговори у двосторонньому форматі. Тому наступного тижня ми зустрічаємося з нашими юристами і завершимо підготовку відповідного подання про новий арбітраж. Якщо не станеться дива до 21 липня, у нас якийсь час піде на підготовку звернення - це складна система документації за участю великої кількості юристів та експертів, і вже найближчим часом подамо позов", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Вітренка, чинний контракт передбачає, що місцем проведення арбітражу стане Цюрих, який розглядатиме позов за шведським правом.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці травня голова НАК повідомив про розпочату передарбітражну процедуру через невиконання "Газпромом" умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу. Умови контракту з "Газпромом" передбачають, що для врегулювання розбіжностей перед зверненням до арбітражу сторони мають 45 днів.

Вітренко нагадав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом також спричиняє порушення угоди про врегулювання, згідно з якою НАК відмовилася від претензій у розпочатому 2018 року арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов’язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на $12,2 млрд, які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, "Оператор ГТС України" оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через окуповану внаслідок військової агресії Росії ГВС "Сохранівка", оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков", запропонувавши перенести транзитні обсяги із "Сохранівки" на ГВС "Суджа".

Водночас українська сторона наполягає, що оплата, як і раніше, має здійснюватися виходячи з розрахункового обсягу транспортування довгострокового договору на рівні 109 млн куб. м за добу за правилом "качай або плати".

Згідно з підписаним 20 грудня 2019 року міжурядовим протоколом Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від наявних позовів та підписанням транзитної угоди на п'ять років.

Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.