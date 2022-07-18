Економіка

17:20 18.07.2022

Українці у Польщі зможуть зберегти податкове резидентство України без сплати податків у країні перебування - BRDO

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Українці у Польщі зможуть зберегти податкове резидентство України без сплати податків у країні перебування - BRDO

.Українці в Польщі зможуть зберегти українське податкове резидентство без сплати податків у країні перебування з отриманих в Україні доходів, повідомив Офіс ефективного регулювання (BRDO) з посиланням на офіційний лист Мінфіну Польщі у відповідь на запит BRDO та ІТ-асоціації України.

"У травні BRDO та IT-асоціація України звернулися до уряду нашої держави та Міністерства фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини з проханням не змінювати податкове резидентство біженців-підприємців, які опинилися в цих країнах. Про успішність нашої адвокації свідчить роз'яснення, яке ми отримали днями від центрального органу виконавчої влади Польщі", – зазначив Офіс у релізі у понеділок.

Згідно з оприлюдненим ним листом польського Мінфіну, українці зможуть зберегти податкове резидентство України і не сплачувати податків у країні перебування, якщо не йдеться про доходи з джерел у Польщі.

Як повідомлялося, Європейська бізнес-асоціація закликала уряд вирішити питання податкового резидентства українських громадян за кордоном, оскільки, перебуваючи за межами країни понад 183 дні, вони можуть бути визнані резидентами країни перебування та виникне ризик подвійного оподаткування отриманих в Україні доходів

Теги: #польша #податки #brdo

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