Економіка

07:44 17.07.2022

Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу, заявляє наслідний принц

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Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу, заявляє наслідний принц

Саудівська Аравія не має додаткових потужностей для нарощування видобутку нафти понад 13 млн барелів на добу, заявив у суботу саудівський наслідний принц Мухаммед бен Салман.

"Королівство оголосило про збільшення виробничих потужностей до рівня 13 млн барелів на добу, за цим порогом у нас немає додаткових потужностей для збільшення виробництва", - наводить його слова газета The National, що видається в ОАЕ.

Видання зазначає, що раніше Саудівська Аравія оголошувала про мету досягти рівня виробничих потужностей у видобутку нафти до 13 млн барелів на добу до 2027 року.

За інформацією західних ЗМІ, на сьогодні Saudi Aramco видобуває 10,5 млн. барелів нафти на добу.

 

 

Теги: #нафта #саудівська_аравія #видобуток #перспективи

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