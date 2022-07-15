Урожай пшениці у 2022 р. очікується на рівні 18-19 млн тонн – міністр агрополітики

Урожай пшениці у 2022 р. становитиме 18-19 млн тонн, що перевищить прогнозні показники при її посіві, загалом за врожайністю всіх сільгоспкультур можна робити обережно-оптимістичний прогноз, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Новий урожай достатній, хоча він значно менший за минулорічний, але більший, ніж прогнозувалося при сівбі. Досить багато пшениці - у нас прогноз за нею 18-19 млн тонн, при тому, що багато ще не вивезено, а ми споживаємо на рік у 3-4 рази менше, ніж зараз збираємо. Збираємо нормально, з невеликим запізненням, але це зумовлено погодою", - розповів він під час UA-телемарафону.

За словами міністра, за всіма засіяними в країні сільгоспкультурами очікується непогана врожайність. При цьому Сольський уточнив, що хоча наразі немає факторів, які б на неї негативно впливали, проте не можна виключити їхньої появи в майбутньому, аж до моменту збирання врожаю.

Як повідомлялося, Мінсільгосп США (USDA) у липневому звіті прогнозує врожай української пшениці у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 19,5 млн тонн, її експорт – 10 млн тонн, внутрішнє споживання всередині країни - 10, 2 млн тонн. Врожай кукурудзи оцінено у 25 млн тонн, експорт - 9 млн тонн, внутрішнє споживання - 10,7 млн тонн.