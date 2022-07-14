МВФ очікує продовження акуратного обслуговування Україною свого боргу

Україна акуратно обслуговує свій держборг, і в Міжнародному валютному фонді очікують, що така ситуація триватиме, проте закликають підтримувати країну грантовим фінансуванням.

"Україна акуратно обслуговує свій борг. І ми очікуємо, що це триватиме", – сказав представник МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про відсутність рекомендації Україні запитати заморожування платежів абощо, Райс зазначив, що він не має жодної іншої позиції, крім заявленої вище.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про відсутність рекомендації Україні запитати заморожування платежів абощо, Райс зазначив, що він не має жодної іншої позиції, крім заявленої вище.

Представник МВФ нагадав, що фонд на початку війни надав Україні кредит $1,4 млрд і підтримує за рахунок розподілу SDR. Він уточнив, що фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для донорів для підтримки України, яким скористалися Канада, Німеччина, Нідерланди.

"Ми очікуємо більшого найближчими днями", – додав Райс.

Він наголосив, що МВФ розглядає як пріоритет із погляду фінансування України просто зараз грантове фінансування.

"У короткостроковій перспективі це найкраща форма допомоги, яку може надати міжнародна спільноті у світлі військової ситуації та характеру потрясінь. І це дало б змогу українському уряду продовжувати свою діяльність без додаткових боргів, що є важливим аспектом поставленого вами запитання", - підсумував представник фонду.