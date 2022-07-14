Економіка

13:14 14.07.2022

"Нафтогаз" попросить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів

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"Нафтогаз" попросить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів

НАК "Нафтогаз України", яка на початку цього тижня попросила дворічне відтермінування з виплати відсотків та погашення єврооблігацій, звернеться з такою пропозицією до всіх інших міжнародних кредиторів, йдеться в біржовому повідомленні емітента її єврооблігацій Kondor Finance Plc.

"Емітент та Позичальник спочатку звернулися до власників облігацій відповідно до своїх нормативних зобов'язань. Тепер Позичальник може обговорити відтермінування платежу щодо інших міжнародних боргових зобов'язань, стороною яких він є. У тих випадках, коли використовуються такі кредити та виплачуються відсотки, передбачається отримати дворічне відтермінування щодо виплати відсотків від усіх інших міжнародних кредиторів", - наголошується в документі.

"Нафтогаз" додав, що нещодавно підписав кредит із ЄБРР для підтримки закупівлі природного газу на майбутній опалювальний сезон 2022/2023.

"Ця позика є предметом задоволення визначених попередніх умов, перш ніж вона може бути використана, і буде розглянута сторонами у світлі цієї Заяви про згоду (пропозиції власникам єврооблігацій про відтермінування платежів та перегляд ковенант - ІФ)", - зазначається в повідомленні.

Теги: #газ #нафтогаз #єврооблігації

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