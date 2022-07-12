Економіка

15:25 12.07.2022

"Нафтогаз України" просить держателів євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

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"Нафтогаз України" просить держателів євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернулася до держателів цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

"З огляду на затяжні обставини, що впливають на Україну в результаті тривалого повномасштабного військового вторгнення РФ та його впливу на енергетичну безпеку України емітент за запитом позичальника ініціював цей запит згоди, щоб отримати схвалення власників облігацій, щоб полегшити збереження доступних грошових коштів позичальником для підтримання стратегічних пріоритетів України", – йдеться в біржовому повідомленні.

Як повідомлялося, наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – 7-річні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 18 липня 2022 року.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того самого дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотіла б виплатити 8 листопада 2024 року.

Раніше Кабінет Міністрів України розпорядженням №554-р від 7 липня 2022 року дозволив "Нафтогазу" змінити кредитні умови з емітентом трьох випусків його єврооблігацій Kondor Finance plc напередодні погашення одного з них на $335 млн.

Теги: #євробонди #нафтогаз_україни

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