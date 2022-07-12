План відновлення України передбачатиме оперативне відновлення соціальної інфраструктури, знищеної Росією, - Тимошенко

План швидкого відновлення України передбачатиме оперативне відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих внаслідок повномасштабного російського вторгнення, та має врахувати найкращі сучасні будівельні стандарти, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час виступу на засіданні британсько-української робочої групи з інфраструктури у Варшаві.

"Fast Recovery потребує термінової реалізації, передбачає стовідсоткове відновлення житлового фонду на деокупованих територіях та частини шкіл, садків, лікарень та об'єктів ЖКГ, які необхідно відбудувати наразі, щоб люди могли повернутися додому та отримувати мінімальний набір послуг", - зазначив Тимошенко, повідомляє пресслужба президента України.

Fast Recovery план передбачає оперативне відновлення соціальної інфраструктури та є одним із найважливіших елементів довгострокового плану відновлення України.

"Суть плану полягає у максимально швидкому відновленні всієї соціальної інфраструктури з урахуванням найкращих світових практик і технологій для того, щоб швидко та сучасно відбудувати наші міста та села. Fast Recovery - проєкт відновлення пошкодженої критично важливої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно", - сказав Тимошенко.

За його словами, загальний бюджет Fast Recovery плану становить близько $17,4 млрд.

"Ці кошти потрібні, щоб відновити 5909 зруйнованих багатоповерхових і 31034 приватних будинків, 259 шкіл, 205 садків, 170 медичних закладів, 2070 об'єктів ЖКГ. Через ракетні обстріли, що продовжуються, ці цифри зростатимуть", - уточнив Тимошенко.

Він зазначив, що створено онлайн-платформу, на якій детально відображаються усі пошкодження інфраструктури в Україні.

"Ми також використовуємо супутникові знімки, щоб зібрати факти руйнувань у всій Україні після російського вторгнення на нашу територію. Платформа оновлюється щодня", - сказав він.

За його словами, сервіс доступний лише для внутрішнього використання президентською командою, але невдовзі доступ до нього планують розширити на партнерів.

"Платформа дає змогу аналізувати такі параметри: геодані про кожну пошкоджену одиницю, її місцезнаходження, розмір, тип (наприклад, багатоквартирний будинок, приватний, лікарня, школа, дитячий садок тощо) і дату, коли були нанесені пошкодження. На сьогодні на платформі доступна інформація про 69 тисяч знищених одиниць", - розповів Тимошенко.

Він також наголосив, що завдяки співпраці зі Світовим банком на платформі передбачено опцію автоматичного розрахунку прямої та непрямої шкоди.

"Жодної ручної роботи, все має бути прозорим і доступним одразу для всіх користувачів платформи. Щойно сервіс буде готовий, ми плануємо зробити презентацію з автоматичного розрахунку вартості. На платформі буде доступний статус оновлення та витрачання коштів від донорів", - пообіцяв Тимошенко.

Попередня оцінка збитків, завданих Україні російським вторгненням, на сьогодні становить $750 млрд.

Тимошенко також повідомив, що триває робота над довгостроковим планом відновлення України, який визначить список національних програм відновлення.