До бюджету України надійшли $1,7 млрд грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та USAID - Шмигаль

До бюджету України надійшли $1,7 млрд грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та USAID, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, загалом сума допомоги становить 3 млрд доларів", - написав Шмигаль у твіттері.

У зв'язку з чим прем'єр подякував США та президенту Джо Байдену за підтримку України.