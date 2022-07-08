Грошове утримання військовослужбовців у червні становило майже третину видатків держбюджету України

Витрати на грошове утримання військовослужбовців у червні цього року становили 75,7 млрд грн, або 32,6% усіх видатків загального фонду держбюджету України (232,4 млрд грн), повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з його пресрелізом у п'ятницю, загалом за перше півріччя на ці цілі було направлено 225,8 млрд грн, або 27,8% усіх видатків загального фонду держбюджету.

Міністр оборони Олексій Резніков на конференції Forbes Ukraine у п'ятницю повідомив, що зараз в Україні мобілізовано до 700 тис. осіб до Збройних сил, до Національної гвардії — близько 90 тис., прикордонників — близько 60 тис., Нацполіції — 100 тис. "Понад 1 млн людей зараз захищають Україну", – зазначив він.

Мінфін наголошує, що загалом на оплату праці із нарахуваннями за 6 місяців цього року було направлено 305 млрд грн (37,5% усіх витрат), зокрема у червні 98,7 млрд грн (42,5%), на соціальне забезпечення ( виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 175,3 млрд грн (21,6%), зокрема у червні – 50,6 млрд грн (21,8%).

Витрати на обслуговування державного боргу склали за півріччя 62,1 млрд грн (7,6%), зокрема у червні – 11,6 млрд грн (5%), на трансферти місцевим бюджетам –57,6 млрд грн, з них у червні – 19,0 млрд. грн.

Мінфін додав, що одним із основних пріоритетів державної політики, особливо в умовах воєнного стану, залишається медицина, витрати загального фонду держбюджету разом із трансфертами на яку за півріччя здійснено обсягом 82,2 млрд грн, або 85,8% до плану, зокрема у червні – 13,9 млрд гривень (6% від усіх витрат).

Відомство уточнило, що витрати на програму медичних гарантій за січень-червень було здійснено обсягом 74,4 млрд грн (95,5% до плану), зокрема у червні 12,2 млрд грн.

"Це дозволило своєчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату медичним працівникам у розмірах не менше 20 тис. грн на місяць лікареві та 13,5 тис. грн середньому медичному персоналу", – наводиться коментар заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева.

Водночас Мінфін зазначає, що з огляду на те, що більшість установ змогла відновити внесення даних до електронної системи охорони здоров'я та активно наростила кількість наданих медичних послуг, схвалено рішення уряду про повернення з 1 липня оплати за фактично надані медичні послуги. "В окремих регіонах, де з об'єктивних причин це неможливо, зокрема, де ведуться активні бойові дії, буде збережено максимально можливу суму оплат без внесення медичних записів", - зазначило відомство.