Економіка

20:24 07.07.2022

Населення у червні продало валюти на $207 млн більше, ніж купило, готівковий ринок виріс у чотири рази

2 хв читати
Населення у червні продало валюти на $207 млн більше, ніж купило, готівковий ринок виріс у чотири рази

Обсяги продажу населенням України валюти в червні перевищили обсяги її купівлі на $207,3 млн, що трохи нижче за травневий показник $262,2 млн і квітневий $237,8 млн, повідомив Національний банк України.

Згідно з даними на його сайті, "чистий" продаж, як і раніше, формується за рахунок безготівкової валюти в умовах введеної Нацбанком з початку війни практично повної заборони на її купівлю населенням: у червні обсяги продажу валюти скоротилися до $206,6 млн із $244,1 млн у травні та $252,6 млн у квітні, тоді як обсяги купівлі склали $11,9 млн порівняно з $10,2 млн та $8,6 млн у травні-квітні відповідно.

Водночас на готівковому ринку обсяги операцій у червні підскочили вчетверо завдяки зняттю НБУ стелі на ціну продажу валюти. Якщо у березні-квітні банки реалізували населенню відповідно $72 млн і $62,7 млн, у травні – $216,9 млн, то вже у червні – $865 млн.

Обсяги купівлі валюти у населення на офіційному ринку у червні зросли ще більше – до $852,4 млн із $188,6 млн – у травні, $68,8 млн – у квітні та $71,3 млн – у березні.

Відповідно до цих даних НБУ, обіг на офіційному готівковому валютному ринку в червні вже перевищив 40% довоєнного рівня, тоді як у перші місяці війни після повної заборони він становив менше ніж 5%.

Обсяги продажу безготівкової валюти скоротилися порівняно з довоєнними в середньому в 2-2,5 раза, тоді як обсяги купівлі впали майже на два порядки.

Водночас загалом клієнти банків у червні стали суттєво більше купувати безготівкову валюту, ніж продавати: "чиста" купівля склала $1,678 млрд порівняно з $1,184 млрд у травні та $421,2 млн у квітні.

Загалом з початку цього року населення продало валюти на $497,7 млн більше, ніж купило, тоді як клієнти банків навпаки купили її на $5,7 млрд. більше, ніж продали.

Інтервенції НБУ в червні зросли майже до $4 млрд із $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

У результаті міжнародні резерви України за червень упали на 9% - до $22,76 млрд, а з початку року - на 26,5%, або на $8,18 млрд.

 

 

Теги: #валюта #статистика #україна #населення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 07.07.2022
Уряд веде переговори з Фукуямою та Бальцеровичем про входження до консультаційної ради відновлення України

Уряд веде переговори з Фукуямою та Бальцеровичем про входження до консультаційної ради відновлення України

19:07 07.07.2022
Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

15:07 07.07.2022
Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Джонсон

Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Джонсон

09:03 07.07.2022
У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

07:51 07.07.2022
Верещук: Україна намагатиметься до початку зими допомогти найбільшій кількості українців, які втратили житло через війну

Верещук: Україна намагатиметься до початку зими допомогти найбільшій кількості українців, які втратили житло через війну

07:45 07.07.2022
Постпред України при ООН назвав "літнім загостренням" намір РФ скликати неформальну зустріч РБ ООН щодо "неонацизму" в Україні

Постпред України при ООН назвав "літнім загостренням" намір РФ скликати неформальну зустріч РБ ООН щодо "неонацизму" в Україні

07:35 07.07.2022
За добу середи українські бійці знищили 38 окупантів, 9 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів

За добу середи українські бійці знищили 38 окупантів, 9 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів

07:18 07.07.2022
Литва передасть Україні придбаний литовцями "Bayraktar"

Литва передасть Україні придбаний литовцями "Bayraktar"

20:41 06.07.2022
Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

19:36 06.07.2022
Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги і підтримки від міжнародних партнерів

Кабмін вирішив заморозити будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду, - Шмигаль

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати 1 млрд євро першого траншу нового макрофіну для України

Понад 3400 підприємств на Луганщині припинили свою діяльність - голова ОВА

Україна на конференції у Лугано домовилася про залучення $1,9 млрд

ОСТАННЄ

Україна наростила експорт молочної продукції у червні 2022 року до травня на третину

До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги і підтримки від міжнародних партнерів

Україна заборонила експорт азотних добрив

Кабмін вирішив заморозити будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду, - Шмигаль

Акціонер ліквідованого Мегабанку запропонував розглянути Укренергомашини, Мінфін і Royal Pay як інвесторів для викупу банку

Вартість перевезення зерна на експорт у вагонах "Укрзалізниці" подорожчала майже удесятеро - УКАБ

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати 1 млрд євро першого траншу нового макрофіну для України

Понад 3400 підприємств на Луганщині припинили свою діяльність - голова ОВА

Світовий банк має намір допомогти агросектору та підготовці до зими в Україні

Україна на конференції у Лугано домовилася про залучення $1,9 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА