Економіка

19:48 07.07.2022

До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги і підтримки від міжнародних партнерів

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До кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги і підтримки від міжнародних партнерів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця року Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.

"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від наших партнерів", - сказав Шмигаль в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у четвер увечері.

Прем'єр зазначив, що до конференції у Лугано було підписано домовленостей із партнерами про $26,7 млрд, частину з яких України вже отримала.

 

 

Теги: #допомога #партнери #шмигаль

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