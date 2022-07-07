Економіка

14:25 07.07.2022

Вартість перевезення зерна на експорт у вагонах "Укрзалізниці" подорожчала майже удесятеро - УКАБ

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Вартість перевезення зерна на експорт у вагонах "Укрзалізниці" подорожчала майже удесятеро - УКАБ

Відновлення АТ "Укрзалізниця" (УЗ) аукціонів з розподілу вагонів-зерновозів призвело до подорожчання їхньої оренди майже удесятеро - з 2,17 тис. грн/добу до максимальних за підсумками торгів 20,5 тис. грн/добу, повідомляється на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) у четвер.

Разом зі зростанням тарифів на перевезення вантажів на 70% з 1 липня цей захід поставить агросектор на межу виживання, наголосила УКАБ.

За даними організації, за вартості користування вагоном-зерновозом 20,5 тис. грн/добу та обігу вагона за 10 днів, вартість лише користування становитиме 3,15 тис. грн/тонна. Також аграріям необхідно сплатити тариф за перевезення зерна залізницею, який нещодавно зріс на 70%, плату за навантаження та розвантаження вагонів, плату іноземним перевізникам, а також низку інших додаткових платежів, пояснює УКАБ.

Асоціація ще у червні закликала УЗ не впроваджувати практики аукціонів в умовах війни, штучно створеного дефіциту вагонів-зерновозів та особливостей монопольного становища АТ "Укрзалізниця".

"УКАБ закликає уряд негайно припинити практику таких аукціонів, зробити доступною інформацію про черговість обробки вантажних вагонів з агропродукцією на експорт, запровадити відповідальне планування перевезень вантажів та їх виконання, переглянути рішення щодо підвищення тарифів на 70%", - підсумувала асоціація.

Як повідомлялося, УЗ 14 червня 2022 року відновила проведення аукціонів із розподілу вагонів-зерновозів з початку липня.

"Укрзалізниця" заявила, що підвищення тарифів не буде критичним при формуванні ціни на експорт: ціна на чорні метали та зерно збільшиться лише на кілька відсотків, що повністю компенсується позитивною ціновою кон'юнктурою на зовнішніх ринках.

Міністерство інфраструктури України 28 червня погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70% з 1 липня.

Проти їхнього підвищення висловилося найбільше об'єднання зернотрейдерів - Українська зернова асоціація. Організація попросила уряд України запровадити мораторій на підвищення тарифів на вантажні перевезення на час воєнного стану та три-шість місяців після його завершення, а також скасувати рішення АТ "Укрзалізниця" щодо їх збільшення.

Теги: #зерно #перевезення #укрзалізниця

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