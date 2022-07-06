Україна на конференції у Лугано домовилася про залучення $1,9 млрд

Уряд України на Міжнародній конференції у Лугано, окрім подання драфту Плану відновлення України, зміг домовитися про залучення додатково близько $1,9 млрд допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Близько $1,9 млрд. Саме на таку суму було досягнуто домовленостей у Лугано на підтримку України", - написав він у телеграмі у середу.

Прем'єр уточнив, що йдеться про $600 млн на фінансову підтримку, понад $500 млн для розвитку аграрного сектору (зберігання, поліпшення логістики, ліквідності для підприємств), понад $500 млн для підготовки до опалювального сезону та майже $250 млн для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

"Дякую уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність. Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як ніколи. Ніхто не відчуває "втоми від війни", як про це мріють у Кремлі", - зазначив Шмигаль.