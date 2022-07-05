Економіка

16:22 05.07.2022

Чорне море - не єдиний маршрут вивезення зерна з України, потрібно вивчити альтернативи - Джонсон

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Чорне море - не єдиний маршрут вивезення зерна з України, потрібно вивчити альтернативи - Джонсон

Необхідно вивчити можливі альтернативні шляхи вивезення зерна з України, якщо маршрут через Чорне море та Босфорську протоку виявиться заблокованим, заявив у понеділок прем'єр Британії Борис Джонсон.

"Нам потрібно дедалі інтенсивніше розглядати альтернативні способи вивезення зерна з України, якщо ми не можемо скористатися морським шляхом, Босфорською протокою", - наводить The Guardian слова прем'єра з виступу в британському парламенті.

За його словами, зокрема, слід вивчити можливість транспортування цих вантажів Дунаєм.

Прем'єр також заявив, що турецька сторона докладає всіх зусиль для врегулювання ситуації. Однак ситуація "залежить від згоди росіян дати вивезти це зерно", додав Джонсон.

Останнім часом у різних районах світу спостерігаються проблеми із продовольством. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пов'язала загрозу продовольчої кризи з російською воєнною агресією в Україні, зазначивши, що "Росія, як і раніше, блокує мільйони тонн гостро необхідного зерна".

Путін цього тижня заявив, що Захід нехтує базовими принципами світової економіки, у результаті, на його думку, економічна криза набуває хронічного характеру, спостерігаються труднощі із забезпеченням глобальної продовольчої безпеки, зростають ціни на зернові культури, інші базові сільгосппродукти.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що планує провести телефонні переговори з президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, щоб обговорити зернові коридори.

Теги: #зерно #чорне_море #джонсон

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