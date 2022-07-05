Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

ВВП України у 2022 році впаде не менше ніж на 35%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, відновити логістику через західний кордон... Однак це не повинно вводити в оману. Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менше ніж 35%", – сказав він на пресконференції у швейцарському Лугано у вівторок.

Однак прем’єр зазначив, що економіка починає відходити від шокової коми, яка була у перший місяць-півтора повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомлялося, ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року після зростання на 6,1% у четвертому кварталі минулого року.

За оцінками Нацбанку, у другому кварталі падіння становило 40%. У НБУ прогнозують, що у другому півріччі темпи скорочення економіки будуть меншими, проте загалом за рік реальний ВВП знизиться більш ніж на 30%.