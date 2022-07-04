Проєкт плану відновлення України передбачає щорічне зростання ВВП на 7% упродовж десяти років та інвестиції в економіку у розмірі $750 млрд, свідчить документ, представлений на конференції у швейцарському Лугано.

"Йдеться про роздрібні джерела фінансування. Третина - це приватні інвестиції. Але також нам справді потрібні й гранти, кредити та репарації", - прокоментував під час конференції голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він наголосив, що як "нульову точку" реалізації такого плану Україна має намір встановити верховенство права, оскільки без цього будь-які інвестиції не будуть доцільними. Крім цього, Україна має намір завершити реформу корпоративного управління, прозорість публічних даних, а також провести реформу публічного сектору – скоротити кількість держслужбовців та підняти престиж держслужби.

Проєкт плану охоплює 15 національних програм.