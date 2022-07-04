Платформа відновлення України складатиметься з трьох рівнів і кількох офісів у країнах-партнерах із центром у Києві - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що платформа з відновлення України "Об'єднані в захисті – об'єднані у відновленні" складатиметься з трьох рівнів і матиме кілька офісів у країнах-партнерах із центром у Києві.

"Платформа, яку ми пропонуємо створити, складатиметься з кількох рівнів. Перший – це high-level, де будуть представлені лідери держав, це буде борд, який визначатиме стратегічні напрями та бачення", - сказав Шмигаль на конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія) у понеділок.

"Другий рівень – це спільна координаційна група, яка складатиметься з керівників виконавчої влади та decision-makers з України, США, ЄС, Великої Британії, Польщі, інших країн-партнерів, які сьогодні з нами", - додав він.

Третій рівень, за словами прем'єра, це тематичні групи за галузевими напрямами, яких на сьогодні вже 24.

Шмигаль заявив, що Україна пропонує створити кілька офісів відновлення для ефективнішої діяльності, з центральним офісом у Києві та філіями у Брюсселі, Лондоні й інших містах, де на те буде бажання партнерів.

Прем'єр наголосив, що для України важливо сформувати міжнародну коаліцію з відновлення України.

Крім того, прем'єр наголосив, що процес відновлення базуватиметься на прозорості, для чого Україна ініціює створення групи радників, куди ввійдуть європейські й американські політики та економісти зі світовими іменами.