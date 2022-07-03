Економіка

19:46 03.07.2022

Кабмін передав 100% акцій "Енергетичної компанії України" від Міненерго Мінекономіки

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Кабмін передав 100% акцій "Енергетичної компанії України" від Міненерго Мінекономіки

Кабінет міністрів України передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №544 від 28 червня, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, Міненерго разом із Мінекономіки мають у місячний термін вжити заходів, необхідних для оформлення корпоративних прав держави у статутному капіталі "ЕКУ".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, 22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії групи ДТЕК "Д.Трейдинг" Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.

Раніше співрозмовники ЕНЕРГОРЕФОРМИ на ринку зазначали, що розглядається питання створення єдиного державного трейдера для експорту електроенергії до Європи на базі "Енергетичної компанії України", до цього розглядалося питання щодо такої ролі для НАЕК "Енергоатом".

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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