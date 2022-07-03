Економіка

16:41 03.07.2022

Шмигаль про можливе скорочення міністерств: на цьому етапі цей документ тільки для обговорення, він не буде прямо сьогодні застосовуватися

1 хв читати
Шмигаль про можливе скорочення міністерств: на цьому етапі цей документ тільки для обговорення, він не буде прямо сьогодні застосовуватися

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що питання оптимізації кількості міністерств наразі тільки обговорюється і прямо зараз рішення прийматися не будуть.

"Уряд постійно працює над удосконаленням своєї структури, і, безумовно, пошук найбільш оптимальної моделі управління нашої держави, скорочення надлишкового бюрократичного апарату, скорочення непотрібних або застарілих функцій держави – це один з наших пріоритетів. Ми не робимо глобальних або істотних змін під час війни, під час воєнного стану, але ми готуємося для того, щоб держава ставала більш комфортною для українців, більш зручною», - сказав Шмигаль в інтерв'ю LB.ua.

Прем'єр зазначив, що уряд безліч функцій переводить в цифровий формат, що дає можливість скорочувати зайві функції держави, де залучено велику кількість бюрократів.

"Тому ми працювали, працюємо, і один з елементів такої роботи був представлений Мінцифрою - це дискусійна платформа можливості оптимізації уряду в Україні. На даному етапі цей документ-тільки для обговорення, він не буде прямо сьогодні застосовуватися. Наша мета - ефективний, оптимальний уряд, ефективні державні структури на всіх рівнях. Це не тільки уряду стосується, а й оптимізації взагалі моделі державної виконавчої вертикалі в Україні", - заявив Шмигаль.

 

Теги: #кабмін #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 03.07.2022
Відновлення України має координуватися зонтичною структурою - Центр економічного відновлення

Відновлення України має координуватися зонтичною структурою - Центр економічного відновлення

18:04 01.07.2022
Заявки щодо "єРоботи" з 1 липня можна подати через "Дію" - Шмигаль

Заявки щодо "єРоботи" з 1 липня можна подати через "Дію" - Шмигаль

15:42 30.06.2022
Питання ротації прем'єр-міністра не стоїть - Арахамія

Питання ротації прем'єр-міністра не стоїть - Арахамія

15:01 30.06.2022
Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей – Шмигаль

Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей – Шмигаль

19:45 28.06.2022
Кабмін призначив Дегнеру головою Держпраці, а Янчука - заступником міністра реінтеграції

Кабмін призначив Дегнеру головою Держпраці, а Янчука - заступником міністра реінтеграції

19:29 28.06.2022
Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

19:04 28.06.2022
Україна пропонує укласти міжнародний договір, щоб використати золотовалютні резерви Росії для компенсацій постраждалим від її вторгнення, - Шмигаль

Україна пропонує укласти міжнародний договір, щоб використати золотовалютні резерви Росії для компенсацій постраждалим від її вторгнення, - Шмигаль

18:15 28.06.2022
Наразі у роботі вісім напрямів секторальних переговорів із Євросоюзом - Шмигаль на нараді у Зеленського

Наразі у роботі вісім напрямів секторальних переговорів із Євросоюзом - Шмигаль на нараді у Зеленського

15:55 28.06.2022
Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

11:24 28.06.2022
Основні засади у Конституції України об'єднують народ на шляху розвитку процвітаючої та демократичної європейської країни - Шмигаль

Основні засади у Конституції України об'єднують народ на шляху розвитку процвітаючої та демократичної європейської країни - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зниження втричі нормативу сплати дивідендів "Нафтогазом" вивільнило 8,5 млрд грн на закупівлю газу – Вітренко

Україна скасувала ліцензування експорту пшениці та квотування експорту азотних добрив, дозволила експорт вівса

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Українська делегація атомників залишила конференцію під егідою МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії – "Енергоатом"

Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

ОСТАННЄ

Кабмін передав 100% акцій "Енергетичної компанії України" від Міненерго Мінекономіки

Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому ще на 8,5%

Ціна перетину для експорту електроенергії до Румунії на 4 липня рекордно підвищилася до 17,3 млн грн

"Укртранснафта" виплатила "Нафтогазу" 283 млн грн дивідендів за 2021 рік

Зниження втричі нормативу сплати дивідендів "Нафтогазом" вивільнило 8,5 млрд грн на закупівлю газу – Вітренко

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зріс - до $986 млн

Україна скасувала ліцензування експорту пшениці та квотування експорту азотних добрив, дозволила експорт вівса

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА