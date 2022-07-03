Шмигаль про можливе скорочення міністерств: на цьому етапі цей документ тільки для обговорення, він не буде прямо сьогодні застосовуватися

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що питання оптимізації кількості міністерств наразі тільки обговорюється і прямо зараз рішення прийматися не будуть.

"Уряд постійно працює над удосконаленням своєї структури, і, безумовно, пошук найбільш оптимальної моделі управління нашої держави, скорочення надлишкового бюрократичного апарату, скорочення непотрібних або застарілих функцій держави – це один з наших пріоритетів. Ми не робимо глобальних або істотних змін під час війни, під час воєнного стану, але ми готуємося для того, щоб держава ставала більш комфортною для українців, більш зручною», - сказав Шмигаль в інтерв'ю LB.ua.

Прем'єр зазначив, що уряд безліч функцій переводить в цифровий формат, що дає можливість скорочувати зайві функції держави, де залучено велику кількість бюрократів.

"Тому ми працювали, працюємо, і один з елементів такої роботи був представлений Мінцифрою - це дискусійна платформа можливості оптимізації уряду в Україні. На даному етапі цей документ-тільки для обговорення, він не буде прямо сьогодні застосовуватися. Наша мета - ефективний, оптимальний уряд, ефективні державні структури на всіх рівнях. Це не тільки уряду стосується, а й оптимізації взагалі моделі державної виконавчої вертикалі в Україні", - заявив Шмигаль.