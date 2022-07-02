Економіка

16:06 02.07.2022

Зниження втричі нормативу сплати дивідендів "Нафтогазом" вивільнило 8,5 млрд грн на закупівлю газу – Вітренко

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Зниження втричі нормативу сплати дивідендів "Нафтогазом" вивільнило 8,5 млрд грн на закупівлю газу – Вітренко

НАК "Нафтогаз" після рішення уряду про зменшення з 95% до 30% базового нормативу сплати дивідендів отримав приблизно 8,5 млрд грн, які направить на закупівлю газу для опалювального сезону 2022/2023, повідомив глава компанії Юрій Вітренко.

"Вчора уряд ухвалив рішення про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30% (...). Різниця між 95% і 30%, а це близько 8,5 млрд грн, за рішенням уряду буде спрямована на імпорт природного газу для сталого проходження опалювального сезону", – написав Вітренко у своєму Facebook в суботу.

Він зазначив, що у зв'язку з рішенням уряду "Нафтогаз" доплатив 1,6 млрд грн до сплачених у березні авансом 2,3 млрд грн дивідендів від прибутку за 2021 рік, яка становила 12 млрд грн.

За його словами, за 5 місяців 2022 року НАК сплатила до держбюджету 47 млрд грн, що становить третину всіх податкових надходжень до державної скарбниці.

Як повідомлялося, Вітренко заявляв, що виходячи з урядового завдання накопичити до ОЗП 19 млрд куб. м газу, імпортувати доведеться приблизно 6 млрд куб. м, для чого "Нафтогазу" знадобиться до $8 млрд. При цьому Вітренко зазначав, що компанії знадобиться зовнішня фінансова допомога для закупівлі газу або підтримка держбюджету

 

Теги: #газ #нафтогаз #вітренко

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