Економіка

19:24 30.06.2022

Україна отримала кредит Світового банку EUR446,8 млн із гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн

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Україна отримала кредит Світового банку EUR446,8 млн із гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн

Україна отримала кредит у рамках проєкту Світового банку (СБ) "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на суму EUR446,8 млн, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів у четвер.

"У рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить EUR424,6 млн", - уточнило відомство.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях, уточнюється в пресрелізі.

"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії", - наведено в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Як повідомлялося, напередодні в Україну надійшли через мультидонорський рахунок $1,3 млрд гранту США, а на початку цього тижня додатковий кредит Японії приблизно еквівалентний $500 млн.

Уряд України неодноразово заявляв, що в умовах війни країна потребує додаткового фінансування бюджету в розмірі близько $5 млрд. Мінфін розраховував, що в червні обсяг зовнішнього фінансування вперше збільшиться до $4,8 млрд порівняно з $1,5 млрд у травні, проте до цього японського кредиту з початку місяця він становив поки що лише близько $1,5 млрд.

За оцінкою заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, без урахування останнього кредиту СБ із гарантією Великої Британії загальна зовнішня фінансова допомога Україні в червні становила 126,5 млрд грн, або понад $4,3 млрд за офіційним курсом.

Теги: #кредит #велика_британія

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